“Petro busca compasión, pero su hijo es un ladrón y no por la mamá”: Bayly se va de frente contra el presidente

El presidente Gustavo Petro rompió el silencio hace unos días sobre el escándalo que rodea actualmente a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, el cual fue revelado en exclusiva por SEMANA, en el que supuestamente recibió más de mil millones de pesos por parte de algunos exnarcos para la pasada campaña electoral.

Igualmente, el mandatario se desligó del diputado del Atlántico y reveló que él realmente no lo crió. Asimismo, aceptó que fue el único de sus herederos que mostró interés en la política.

Petro señaló que no acompañó a su hijo durante su infancia - Foto: Facebook Nicolás Petro

“Él se crió en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad. Es una sensación extraña. Le noto inquietudes políticas, más desde el punto de vista electoral, que ninguno de mis otros hijos ha tenido”, manifestó en la revista Cambio.

Estas declaraciones del jefe de Estado provocaron todo tipo de cuestionamientos y críticas en las redes sociales. Además, varios integrantes de la oposición las condenaron tajantemente.

Uno de los últimos en pronunciarse con respecto a este tema fue Jaime Bayly, quien aseguró que el presidente Petro está buscando compasión para justificar los presuntos actos de corrupción de su hijo.

Incluso, el periodista peruano aprovechó la coyuntura para hacer una comparación, en la que incluyó al nobel Gabriel García Márquez, quien falleció hace algunos años.

Jaime Bayly criticó las declaraciones de Petro - Foto: Instagram: Jaime Bayly

El peruano señaló que Petro quiere lavarse las manos sobre este escándalo - Foto: Presidencia

“A mí me parece que es una explicación indelicada con la mamá. Tendría que amonestar al hijo y no a la mamá. Su hijo es un bandido y un ladronzuelo, pero no porque se crió con su mamá”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “‘Gabo’ también se crió con su familia materna, con abuelos, y no resultó un ladrón. Nos está contando cuentos para tener compasión con lo que ha hecho su hijo, y a mí no me parece”.

El comunicador criticó finalmente la actitud del líder del Pacto Histórico de justificar su alejamiento de Petro Burgos por haber sido parte del M-19 y de querer lavarse las manos con la madre del diputado.

“Dice que se fue por los caminos de la clandestinidad, como si fuera un poeta, un peregrino. No, eran los caminos de la violencia, de la sangre derramada de la gente inocente que ellos secuestraban, torturaban y mataban”, sentenció Bayly.

Jaimy Bayly aseguró que Hugo Chávez lo intentó matar cuando vivía en Bogotá - Foto: SEMANA/YouTube: Jaimy Bayly

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el presidente Petro afirmó esta semana que espera que la Fiscalía determine si su hijo incurrió en algún tipo de delito. Además, enfatizó que respetará las conclusiones a la que lleguen las autoridades correspondientes.

El mandatario también admitió que, como padre, espera que Nicolás pueda salirse inocente del escándalo que lo rodea, revelando que ha vivido momentos difíciles durante los últimos días.

“Como presidente, pido que se investigue y determinen las responsabilidades, respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre, confió en que pueda demostrar su inocencia. Mientras, vivo con dolor esta situación como cualquier padre. Nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas”, precisó.

El presidente manifestó que espera que Nicolás demuestre su inocencia - Foto: instagram nicolás petro

Nicolás Petro está en el ojo del huracán por denuncias que lo relacionan con actos fraudulentos - Foto: Facebook / Redes sociales: Nicolás Petro Burgos

Finalmente, concluyó: “Se han pasado años llamándome guerrillero por mi militancia en el M-19, pues bien, esa militancia me impedía hacer lo de que cualquier persona. No usaba mi nombre, ni mi cédula, aun amando, no podía conformar pareja. No podía criar a menos de exponer la vida de quienes amaba”.

Gustavo Petro recalcó en su cuenta de Twitter que no haré más declaraciones sobre el caso de su hijo mayor y puntualizó una vez más que respetará las decisión que tomen las autoridades.