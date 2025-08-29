Suscribirse

Petro respalda negativa de Henrique Capriles a operación militar de EE. UU. en Venezuela. “No hay que ser apátrida”

El mandatario aseguró que nadie “debe desear ni la invasión de su propio país ni la invasión de ningún otro”.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 3:13 p. m.
Gustavo Petro y Henrique Capriles
Gustavo Petro y Henrique Capriles. | Foto: Presidencia / Getty Images

A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo eco de una nota publicada en SEMANA en la que se comparte cómo Henrique Capriles, líder opositor y antiguo candidato venezolano, rechaza tajantemente cualquier intento de intervención militar de parte de Estados Unidos contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Para ser opositor no hay que ser apátrida. Ningún ciudadano(a) latinoamericano(a) debe desear ni la invasión de su propio país ni la invasión de ningún otro. Ese principio democrático se llama autodeterminación de los pueblos”, manifestó el presidente en su cuenta personal de la red social.

Contexto: Video: Militares venezolanos juran lealtad a Nicolás Maduro y dicen que “darían su vida por él”

Capriles, en entrevista con la BBC, mostró su negativa hacia cualquier operación militar estadounidense contra el dictador venezolano. En dichas declaraciones, el líder opositor, criticado fuertemente por otras figuras políticas opuestas a Maduro, aseguró que las personas que quisieran una invasión de Estados Unidos a Venezuela son quienes no viven en ese territorio.

Henrique Capriles
El líder opositor venezolano Henrique Capriles. | Foto: AP

“La mayor parte de las personas que quieren una solución militar y que llegue una invasión de Estados Unidos no viven en Venezuela. Ni siquiera miden cuáles son las consecuencias de ello. Se pierden vidas humanas [...]. Defiendo la soberanía territorial y la soberanía popular. Maduro se robó las elecciones, pero eso no significa que la única opción sea la fuerza”, afirmó.

Capriles aseguró que el camino debe ser el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, y que no hay fracturas dentro de la cúpula de la dictadura, a pesar de lo que han manifestado otras figuras como María Corina Machado.

