Petro respalda negativa de Henrique Capriles a operación militar de EE. UU. en Venezuela. “No hay que ser apátrida”

A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo eco de una nota publicada en SEMANA en la que se comparte cómo Henrique Capriles, líder opositor y antiguo candidato venezolano, rechaza tajantemente cualquier intento de intervención militar de parte de Estados Unidos contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Para ser opositor no hay que ser apátrida. Ningún ciudadano(a) latinoamericano(a) debe desear ni la invasión de su propio país ni la invasión de ningún otro. Ese principio democrático se llama autodeterminación de los pueblos”, manifestó el presidente en su cuenta personal de la red social.

Capriles, en entrevista con la BBC, mostró su negativa hacia cualquier operación militar estadounidense contra el dictador venezolano. En dichas declaraciones, el líder opositor, criticado fuertemente por otras figuras políticas opuestas a Maduro, aseguró que las personas que quisieran una invasión de Estados Unidos a Venezuela son quienes no viven en ese territorio.

El líder opositor venezolano Henrique Capriles. | Foto: AP

“La mayor parte de las personas que quieren una solución militar y que llegue una invasión de Estados Unidos no viven en Venezuela. Ni siquiera miden cuáles son las consecuencias de ello. Se pierden vidas humanas [...]. Defiendo la soberanía territorial y la soberanía popular. Maduro se robó las elecciones, pero eso no significa que la única opción sea la fuerza”, afirmó.