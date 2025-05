“Petro y Boric son fabricantes de miserias”: el escritor chileno Axel Kaiser habla de los “parásitos mentales” y la izquierda en el continente

A.K.: Siempre está la idea de quitarles a los ricos para darles a los otros por razones de justicia social. Y, en realidad, ¿qué es lo que hay detrás? Envidia. ¿Qué es lo que estimula la idea de quitarles a los ricos? La envidia. Eso es todo lo que hay detrás del igualitarismo: envidia disfrazada de principios morales, de virtuosismo, de justicia. Pero, cuando tú buscas igualdad económica, lo que hay es envidia, porque nunca la persona quiere que haya igualdad económica igualándose con el que está debajo. No dice: “Yo tengo demasiado, le voy a ceder al que tiene menos que yo”. Esa desigualdad no le importa. Mira al que tiene más y dice: “Hay que quitarle a él”. Y eso explota en los políticos demagógicos como Petro, como Boric, como toda esta gente fabricante de miseria que tenemos en América Latina. Lo que se necesita para que un país progrese es mucha libertad, mucha gente invirtiendo y creando empresas y empleo. Si a la gente que tiene la plata le estás diciendo que son todos unos parásitos, unos zánganos, y hay que liquidarlos, obviamente, no van a querer invertir. Argentina, por ejemplo, está en el camino contrario. Se ha llevado a todos los inversionistas.

A.K.: La izquierda no cree en la democracia ni en el Estado de derecho. Hablan todo el tiempo de la democracia, pero no creen en ella. Ni Petro cree en la democracia, ni Boric, ni Chávez, ni Morales, ni Correa, ninguno. La usan hasta que llegan al poder y, cuando están arriba, si la pueden distorsionar o cerrar, lo hacen. Lo que hizo Chávez en Venezuela. Básicamente, es el guion. Chávez ganó democráticamente y termina convirtiendo a Venezuela en una dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Que si las consultas no están contempladas en el orden institucional y constitucional vigente, se terminan convirtiendo en un camino para legitimar ideas que saben que no tienen la posibilidad de pasar por el Congreso o por la institucionalidad vigente. O a veces son meramente cuestiones declarativas en tiempos de campaña para ganar votos. Ellos van hasta donde pueden llegar. Colombia tiene cierto nivel de institucionalidad y, por lo tanto, no es tan fácil convertir a Colombia en Venezuela, si no ya lo habría hecho Petro. No me queda ninguna duda.