¿Por qué está lloviendo tanto en Bogotá y cuándo saldrá nuevamente el sol?: esto dice el pronóstico de la OMM

Durante este miércoles 14 de octubre, la capital colombiana ha experimentado condiciones climáticas complejas caracterizadas por cielos mayormente nublados y precipitaciones persistentes.

Lluvias en Colombia este martes: alertan por precipitaciones en siete departamentos del Caribe

Según los reportes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las precipitaciones se registraron desde la madrugada en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme, y se extendieron hacia la tarde con lluvias de ligera a moderada intensidad en Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero y Santa Fe. Para la noche, se anticipa la continuidad de lloviznas esporádicas y temperaturas mínimas cercanas a los 12 °C.

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Este comportamiento local obedece a una dinámica nacional de abundante humedad procedente de las regiones Pacífica, Caribe y el centro de la región Andina.

El reporte del Ideam confirma lluvias moderadas a fuertes en más de 20 departamentos, lo que ha derivado en la emisión de alertas hidrológicas en 212 subzonas hidrográficas y alertas por deslizamiento en 567 municipios del país. En contraste, las ondas tropicales números 56 y 57, ubicadas en el océano Atlántico, no presentan influencia directa sobre el territorio nacional.

¿Cuándo saldrá el sol? El pronóstico de la ONU y la intensificación de El Niño

Frente a la inquietud sobre el retorno de días despejados y el aumento paulatino de las temperaturas, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada de las Naciones Unidas, presentó un contundente informe sobre la evolución del clima global.

Según la entidad, El Niño se está fortaleciendo rápidamente y alcanzará su “punto álgido” en diciembre, con una probabilidad casi del 100 % de que el evento se extienda hasta febrero de 2027. La directora de la OMM, Celeste Saulo, recalcó: “Según los pronósticos de la OMM, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero es prácticamente del 100 %, y podría ser uno de los episodios más intensos desde, al menos, 1950”.

#AEstaHora (12:29 PM) se registran lluvias 🌧️ en sectores de 📍Engativá y Usme. 📲Sigue el minuto a minuto con el SAB https://t.co/86tKvAAXRT https://t.co/1Q0RUbs3C3 — IDIGER (@IDIGER) October 13, 2026

La OMM detalló que este fenómeno liberará el calor almacenado en las aguas del Pacífico ecuatorial —que presentan las temperaturas más altas jamás registradas—, lo que progresivamente alterará las pautas de precipitación y provocará un ascenso paulatino de las temperaturas y de las sensaciones térmicas.

Aunque los ciclos de lluvia y nubosidad como los registrados este miércoles en Bogotá responden a variaciones atmosféricas de corto plazo en la cuenca andina, las proyecciones de la ONU indican que hacia el último trimestre del año y los primeros meses del siguiente predominarán episodios de calor extremo y periodos secos prolongados en amplias regiones del continente.