Presidente de Ucrania pide a gobiernos latinoamericanos romper relaciones con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a los países de América Latina que rompan cualquier romper relaciones con Rusia y se sumen a las sanciones adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea.

“Lo que nos importa a nosotros es que los países de América Latina sepan la verdad y compartan nuestra verdad”, dijo el mandatario durante un discurso ante la Pontificia Universidad Católica de Chile, apenas unos días después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ofreciera armas a los países de la región.

Zelenski confió en sumar apoyos en distintas partes del planeta para que la política de sanciones “sea más eficaz” y los rusos asuman que deben pagar “un alto precio” por la ofensiva militar iniciada en febrero.

Planteó la posibilidad de una ruptura de las relaciones comerciales o el veto a los visados de turistas rusos, según el diario chileno El Mercurio.

Igualmente, acusó a Moscú de servirse de su influencia para evitar que Kiev tenga interlocución en América Latina.

Rusia mantiene relaciones particularmente estrechas con gobiernos como el de Cuba y Venezuela, mientras que otros como el de México han mantenido un perfil bajo.

Rusia bajo presión por bombardeos en Crimea

De otra parte, dos ataques contra bases militares rusas en Crimea en la última semana reforzaron la moral ucraniana y pusieron bajo presión a Rusia, ocho años después de la humillante anexión de la península por parte de Moscú.

El Ministerio ruso de Defensa señaló que un “acto de sabotaje” produjo una serie de explosiones en un almacén de munición cerca del pueblo de Dzhankói, así como daños en un vía férrea.

Las autoridades ucranianas no reivindicaron este ataque, pero el responsable de la presidencia ucraniana, Andriy Yermak, se refirió en Twitter de una “acción de desmilitarización” de las fuerzas armadas ucranianas, usando la terminología con la que Rusia justifica la invasión.

Este incidente se produce justo una semana después de otro ataque contra una base aérea rusa en Crimea, descrito como un “trabajo especial partisano bien preparado” por un responsable ucraniano que no quiso dar su nombre.

Moscú insistió en que las grandes explosiones en una base aérea militar clave en la península de Crimea anexada por Rusia fueron causadas por municiones explosivas en lugar de fuego ucraniano. (Foto por Imagen satelital 2022 Maxar Technologies / AFP) - Foto: AFP

Para el analista Oliver Alexander, estos ataques, que cree que pueden haberse realizado con misiles balísticos, están minando la moral rusa y levantando el ánimo del lado ucraniano.

“Crimea había sido un lugar relativamente seguro en los últimos seis meses, pero ya no es así. Esto aumentó la presión sobre los rusos”, explica Alexander.

También creció la preocupación entre los turistas rusos que visitan esta región conocida por sus playas.

Por otro lado, el consejero de la presidencia ucraniana Mijailo Podoliak, pidió que se “desmantele” el puente de Kerch, inaugurado en 2018, y que une Rusia con la península por el este. Lo que aumenta el miedo en Moscú de que se convierta en un objetivo militar legítimo.

“Contraofensiva coherente”

El centro de estudios The Institute for the Study of War de Washington explicó que el objetivo del ataque fue un centro clave del suministro de las tropas rusas en el sur de Ucrania.

Consideran que los ataques de la última semana forman parte de “una contraofensiva ucraniana coherente” cortando las líneas de suministro a lo largo del río Dniéper.

Ucrania afirma que capturó decenas de pueblos en el frente sur, y que destruyó puntos estratégicos como puentes.

También hubo explosiones en ciudades ocupadas por tropas rusas, que se considera que son obra de saboteadores.

Este miércoles, el alcalde de Melitópol, Ivan Fedorov, una ciudad ocupada por Rusia cercana a la península de Crimea, afirmó que dos explosiones interrumpieron la señal de televisión rusa.

El Ministerio de Defensa británico dijo que estas acciones aumentarán la preocupación de los comandantes rusos en Crimea, ya que la península funciona “como una base en la retaguardia” para la invasión.

