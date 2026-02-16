Principales países productores de aguacate en Latinoamérica en 2026

El cultivo de aguacate se ha convertido en un motor estratégico para la región. Con más del 60 % de la producción destinada a la exportación, este producto representa un impulso significativo para la economía del continente.

Impulsado por la alta demanda de mercados como Estados Unidos y Europa, el aguacate latinoamericano ha fortalecido las balanzas comerciales y dinamizado economías locales.

Países productores han encontrado en este cultivo una oportunidad para generar empleo, atraer inversión y consolidarse como actores clave en el comercio agrícola internacional.

Estados Unidos es el mayor consumidor a nivel mundial en volumen total, importando más de 1 millón de toneladas de agucate. Foto: Getty Images/Image Source

México ocupa el primer lugar en la producción mundial de aguacate, con una participación cercana al 28,5 % del total global. Dentro del país, el estado de Michoacán concentra la mayor parte de la actividad, aportando más del 75 % del volumen nacional.

De acuerdo con los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esta concentración productiva ha consolidado a México como el principal proveedor del mercado internacional, especialmente hacia destinos como Estados Unidos y Europa.

El segundo mayor productor de la región es Colombia. La producción de aguacate se ha incrementado en zonas como Antioquia, lo que hizo que en 2020 superará a República Dominicana y Perú.

Asimismo, este crecimiento hizo que el país cafetero sea el cuarto exportador global, con ventas superiores a $300 millones de dólares en 2024, un aumento del 54.3% respecto a 2023. Cerca del 70 % de los aguacates de Colombia van hacia el mercado Europeo.

En tercer lugar se encuentra la República Dominicana, que sobresale por su alto rendimiento productivo pese a su condición de isla. Esta eficiencia le ha permitido superar a países con mayor extensión territorial, como Perú.

El consumo está en rápido aumento en países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido. Foto: Getty Images

El país dirige la mayor parte de sus exportaciones hacia Estados Unidos, donde se posiciona como el tercer mayor proveedor. En 2024, envió más de 42.000 toneladas de aguacate al mercado estadounidense, consolidando su papel clave dentro del comercio agrícola regional.

Por ultimo, se encuentra Perú con un volumen de exportación de 572 mil toneladas en 2024 a nivel mundial. La Libertad, Lambayeque y Lima son las regiones peruanas que más contribuyen a la producción nacional de aguacate.

Otros países que cuentas con un gran volumen de exportación de aguacates son Chile, con 160 mil toneladas producidas, Guatemala que produce más de 50 mil toneladas de aguacate al año y Ecuador con 26 mil toneladas anuales.