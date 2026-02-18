Régimen de Venezuela liberó al asesor petrolero estadounidense Evanan Romero. Estas fueron las condiciones

A través de un comunicado, la fiscalía colombiana informó que el 13 de febrero fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, el ciudadano norteamericano Evanan Romero Gutiérrez, “quien se encontraba solicitado desde el 26 de mayo de 2025 por los delitos de estafa y asociación”.

El texto publicado por el Ministerio Público de Venezuela aclara que supuestamente, su detención no tuvo ninguna relación con asuntos petroleros, pese a lo que se habría dicho en algunos medios de comunicación.

El informe publicado por la fiscalía asegura que el pasado 17 de febrero de 2026, se realizó la audiencia ante un juez para concer el futuro penal del ciudadano estadounidense.

COMUNICADO



El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que el pasado día 13 de febrero fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo el ciudadano Evanan Romero Gutiérrez (sigue) pic.twitter.com/rH3O0Zlkrh — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) February 18, 2026

La fiscalía confirmó que debido a su edad y respetando sus derechos constitucionales, el Ministerio Público pidió que no quedara preso, sino que se le aplicara una medida cautelar sustitutiva, es decir, un régimen de presentación (debe acudir periódicamente ante las autoridades mientras continúa el proceso). El tribunal aceptó esa solicitud.

“El Ministerio Público hace votos permanentes a favor del proceso de diálogo del país”, concluyó el comunicado.

Régimen en Venezuela detiene a importante asesor petrolero estadounidense vinculado al regreso de la inversión extranjera

Evanan Romero, de 86 años, consultor con décadas de trayectoria en la industria petrolera venezolana y nacionalizado estadounidense, fue arrestado el viernes pasado en el aeropuerto de Maracaibo cuando intentaba viajar a Caracas.

Romero conversó con ABC desde una clínica privada en Maracaibo, utilizando el teléfono de un familiar, mientras funcionarios de custodia se encontraban en una habitación cercana. “Permanezco aquí desde el viernes”, expresó al medio español.

Evanan Romero, asesor petrolero Foto: Captura de pantalla de X / @Globovision

El medio señaló que el consultor, con amplia trayectoria en la industria petrolera, permanecía bajo custodia en una clínica privada, vigilado por funcionarios y sin que, según su testimonio, se le hayan notificado cargos formales.

De acuerdo con el reporte, Romero fue interceptado en el aeropuerto tras presentarse para abordar un vuelo nacional, momento en el que funcionarios le informaron que no podía continuar su viaje.

Romero manifestó que el procedimiento podría guardar relación con un viejo conflicto de carácter administrativo que, según indicó, ya había sido decidido a su favor. No obstante, afirmó que el antiguo socio implicado tendría supuestos vínculos con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) Foto: NurPhoto via Getty Images

Con una carrera destacada que abarca la creación de INTEVEP, el desempeño como vicepresidente ejecutivo de PDVSA y su gestión como viceministro de Energía y Minas en el período de la apertura petrolera, Romero es visto como un actor determinante en las gestiones más recientes con compañías extranjeras como Repsol y Reliance.