Reportan incendio en un portaviones de Estados Unidos en Oriente Medio

Según informó el Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, el superportaviones USS Gerald R. Ford, recientemente desplegado en el mar Rojo, sufrió un incendio en la lavandería del buque.

“El 12 de marzo, el USS Gerald R. Ford (CVN-78) sufrió un incendio originado en la lavandería principal del buque. La causa del incendio no estuvo relacionada con el combate y está contenida”, informó la entidad a través de X.

Dos marinos resultaron heridos en el incendio, que fue controlado y no afectó ni la sala de máquinas ni el armamento del buque, explicó el comunicado. “Los dos marinos están bajo cuidados médicos y en condición estable”, indicó la Marina estadounidense.

La institución también informó que no se han producido daños en el sistema de propulsión del barco, por lo que el portaviones permanece totalmente operativo.

Donald Trump asegura que ganó la guerra, mientas Irán ataca petroleros frente a Irak

El Gerald R. Ford y la flotilla de buques que lo acompaña fueron desplegados a finales del año pasado frente a las costas de Venezuela como parte de operativos militares contra el narcotráfico y el contrabando petrolero.

En febrero partió hacia la zona del golfo Pérsico para reforzar el despliegue aeronaval estadounidense en la región, uno de los más importantes de las últimas décadas. El buque se encuentra actualmente en el mar Rojo con el objetivo de coordinar operaciones militares con la flota estacionada en la zona.

Un F-18 abordo del portaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo. Foto: Captura X @CENTCOM

El Gerald R. Ford es un portaviones de propulsión nuclear con una tripulación de 4.550 personas y capacidad para transportar hasta 75 aeronaves. Entre ellas se encuentran los cazas de superioridad aérea F/A-18E/F Super Hornet.

Asimismo, cuenta con escuadrones de ataque de guerra electrónica que operan principalmente los EA-18G Growler. Estos aviones no atacan con bombas, sino que emiten señales capaces de interferir los radares enemigos.

El Ford es “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo”, afirma la Marina de Estados Unidos en su página web.

Nuevo líder iraní sorprende con su primer mensaje al mundo tras rumores sobre su estado de salud

Cabe recordar que el Ejército estadounidense reportó pérdidas de equipo militar durante la guerra con Irán. A inicios de marzo, tres cazas F-15E Strike Eagle que participaban en operaciones militares fueron derribados por error por un F/A-18 de la Fuerza Aérea de Kuwait, país aliado en el conflicto.

El incidente, catalogado como un caso de fuego amigo, provocó la pérdida de tres aeronaves valoradas en cerca de 300 millones de dólares. Los seis miembros de las tripulaciones lograron eyectarse y fueron rescatados con vida.

*Con información de AFP.