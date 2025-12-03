Suscribirse

Sigue la represión: régimen de Maduro habría condenado a yerno de Edmundo González a 30 años de cárcel

El hombre lleva detenido desde enero, donde su familia denuncia que no haber recibido ninguna información sobre su paradero o estado de salud.

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 1:07 p. m.
De izquierda a derecha: Rafael Tudares Bracho, Mariana González y Edmundo González.
De izquierda a derecha: Rafael Tudares Bracho, Mariana González y Edmundo González. | Foto: Redes sociales y AFP, respectivamente.

Un tribunal, señalado por operar bajo la influencia del régimen de Nicolás Maduro, habría dictado penas de 30 y 20 años de prisión contra dos personas con vínculos directos con figuras de la oposición. La información fue dada a conocer por el abogado penalista Zair Mundaray, quien aseguró que el juicio se llevó a cabo sin garantías procesales ni evidencia que respaldara las acusaciones.

La sentencia fue emitida por la jueza Alejandra Romero, del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en casos de terrorismo. Romero impuso una pena máxima de 30 años a Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia. Asimismo, condenó a Luis Guillermo Isturiz, dirigente regional de Vente Venezuela, a 20 años de prisión.

Contexto: Reveladora carta de hija de Edmundo González por detención de su esposo a manos del régimen de Maduro: conmovedoras palabras

Tudares fue interceptado por hombres encapuchados cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos, según describió en esa oportunidad el opositor González Urrutia, que reivindica su triunfo en los comicios presidenciales de julio de 2024 y se encuentra ahora exiliado.

“Hoy 2 de diciembre de 2025, en horas de la noche, he tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo Rafael Tudares Bracho, por la pena máxima de 30 años de prisión”, indicó Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia.

Mariana González y Rafael Tudares.
Mariana González y Rafael Tudares. | Foto: Tomadas de redes sociales.

Aun así, las publicaciones no confirmadas en las redes sociales hablan de la condena a 30 años de prisión, pero que no ha sido manifestada públicamente. El abogado de la familia, José Vicente Haro, indicó no tener conocimiento de la sentencia a la AFP, que intentó sin éxito contactar a las autoridades.

En junio, autoridades venezolanas le informaron que su esposo sería llevado a juicio por los delitos de terrorismo, forjamiento de conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Contexto: Edmundo González publica sentido mensaje tras cumplirse casi 100 días de la detención de su yerno: “Incertidumbre”

“Mi abogado y yo nos dirigiremos a las autoridades competentes para solicitar la información oficial pertinente, a pesar de los grandes obstáculos y barreras que se nos han impuesto para obtener información sobre el caso y defender los derechos de Rafael”, agregó.

Edmundo González y Nicolás Maduro
Edmundo González y Nicolás Maduro | Foto: Montaje Semana

“Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo Rafael Tudares Bracho, para informar, por esta vía, lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente”, señaló. González escribió que “el proceso judicial y juicio penal” seguido contra su esposo ha “violado flagrantemente sus derechos humanos”.

La autoridad electoral proclamó ganador a Maduro para un tercer mandato consecutivo sin publicar los resultados detallados, al argumentar un ataque informático. La oposición y la comunidad internacional denunciaron fraude tras divulgar actas de las mesas de votación en un sitio web. El régimen las tachó de falsas, aunque nunca mostró ningún acta oficial.

Contexto: “Lo hará”: Trump anticipa la inminente salida de Maduro luego de prometer que actuará “pronto” dentro de Venezuela

La familia lleva casi once meses sin comunicarse con Tudares. “No he podido tener comunicación directa ni indirecta con Rafael desde el 7 de enero de este año, fecha en la cual fue secuestrado por funcionarios de seguridad del Estado venezolano en presencia de nuestros dos niños”, afirmó su esposa. En Venezuela hay al menos 884 presos por razones políticas, según la ONG Foro Penal.

*Con información de AFP.

