El Gobierno de Estados Unidos rebajó este jueves de 4 a 3 el nivel de riesgo para los viajeros que visiten Venezuela, aunque mantiene una alerta muy elevada en la zona fronteriza con Colombia.

El Departamento de Estado introdujo este cambio para “reflejar y actualizar la información de riesgo para ciudadanos estadounidenses” en el país caribeño.

Estados Unidos, que sacó del poder y del país al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, considera que ya no existe riesgo de “detención errónea” ni de “disturbios”.

A pesar de ello, Washington urge a sus ciudadanos a reconsiderar cualquier viaje a Venezuela por los altos niveles de criminalidad, el riesgo de secuestro o terrorismo y las deficiencias en la asistencia sanitaria.

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El nuevo aviso a viajeros mantiene un nivel elevado de peligrosidad en la frontera con Colombia y en los estados de Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico y Táchira.

Una operación militar depuso a Nicolás Maduro en enero y lo trasladó fuera del país para enfrentar cargos de narcotráfico ante la justicia estadounidense.

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Estados Unidos también impuso un bloqueo a los petroleros sancionados que zarpen de Venezuela.

La presión de Washington provocó cambios políticos que llevaron a la elección de una nueva presidenta, Delcy Rodríguez, quien anteriormente era la mano derecha de Maduro. El nuevo gobierno ha promovido reformas económicas y la liberación de presos políticos.

En medio de este escenario de transición, el gobierno venezolano restableció las relaciones diplomáticas con Estados Unidos el 5 de marzo.

Diez días después de ese anuncio, la bandera de Estados Unidos fue izada en su embajada en Caracas por primera vez en siete años.

En enero de 2019, Caracas rompió relaciones con Washington en rechazo al reconocimiento del entonces jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino de un gobierno que en la práctica fue simbólico.

Estados Unidos desconoció la reelección de Maduro en 2018 al considerarla fraudulenta.

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“Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada”, indicó la encargada de negocios Laura Dogu en un mensaje en la cuenta de X de la embajada.

La bandera estadounidense había sido retirada el 14 de marzo de 2019 de la embajada en Caracas.

“Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela”, añadió el mensaje.

*Con información de AFP.