“Te bajas de una p... vez”: Conductora de bus enfrentó a un hombre que la estaba acosando

De estos hechos no se escapan las mujeres que toman este servicio, sino que se extiende también a las conductoras de los buses que recorren las calles de ciudades a lo largo del mundo.

Es el caso de lo sucedido en Barcelona, España, donde a través de un video que se conoció en redes sociales, se aprecia la actitud valiente que tomó una mujer que conducía un bus de servicio público.

Ante el acoso de un pasajero, la conductora detuvo el automotor y se enfrentó a un hombre, que en estado de embriaguez la estaba acosando verbalmente.

El video fue grabado por una pasajera del bus y compartido a través de redes sociales, donde los internautas, hombres y mujeres, destacaron la forma valerosa de actuar la conductora, al tiempo que reprocharon la actitud del sujeto.

El caso fue denunciando a las autoridades, luego de que el borracho no paraba de decir palabras a la conductora, quien en varias ocasiones le pidió que cesara con el acoso, pese a lo cual este siguió diciéndole cosas, por lo que ella decidió detener el bus y encararlo.

“Bájate del bus, bájate. Lo que yo estoy haciendo, que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía y perder aquí 20 minutos, yo y ellos”, le dijo visiblemente molesta.

Seguidamente, le agregó “te bajas de una puta vez, si no te garantizó que esa y esa se va pa’ fuera. La próxima vez bebes menos y te callas”.

En el video se escucha a una mujer, que le dice: “bájate del bus, te lo dijo 10 veces. No es nada, baja el escalón y te vas a fuera en un segundito”.

En el video se ve cuando el hombre se para del asiento y se baja del bus, sin embargo, no fue identificado.

“Una conductora expulsa a un hombre del autobús en Barcelona que no paraba de hacer comentarios sexualizados hacia ella. Los hechos ocurrieron el sábado cerca de las cinco de la madrugada”, escribió Emili Puig, al publicar un video del hecho.

🔴 ATENCIÓ | Una conductora expulsa un home de l’autobús a Barcelona que no parava de fer comentaris sexualitzats cap a ella. Els fets van passar dissabte prop de les cinc de la matinada. pic.twitter.com/tXvlVExt25 — Emili Puig (@emilipuig_) April 24, 2023

Y añadió que “el testimonio que grabó las imágenes es @geeranio. Explica que el hombre insistió en varias ocasiones y que, finalmente, la conductora del autobús explotó”.

Acoso en Latinoamérica

Según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, “6 de cada 10 mujeres han vivido alguna agresión o acoso sexual en el transporte público”.

Un hecho que deja en exposición las problemáticas culturales que existen en la sociedad, la cual ha normalizado y acepta que esto suceda a diario.

Entre los muchos tipos de acoso existen el acoso verbal y el acoso físico, entre esos las miradas y piropos son formas de acoso. Los más comunes en el transporte público son los tocamientos y roces, comportamientos invasivos para la intimidad de la persona que lo sufre.

Cifras de la Policía, señalan que el 70 % de los delitos sexuales contra las mujeres se llevaban a cabo en espacios públicos, especialmente en el transporte público.

Un estudio realizado por la Fundación Thomson Reuters, “concluyó que Bogotá, en Colombia, tiene el sistema de transporte más inseguro y en donde las mujeres sienten temor de viajar luego de que oscurece, seguida por Ciudad de México, Lima y Nueva Delhi.”

En Colombia, la Ley 599 de 2000 en el artículo 210 A, se establece que se pueden aplicar penas entre 4 y 8 años de prisión, cuando se cometen este tipo de actos.

Incluso el Ministerio de Transporte implementó la línea gratuita nacional 155, donde testigos y víctimas pueden contactarse y obtener ayuda en estas situaciones sucedidas en el transporte público o en espacios públicos.

Con la implementación de la resolución 2839 de 2019 el Ministerio busca poder ayudar a mejorar su infraestructura con el fin de apoyar y al igual que brindar asistencia a las mujeres víctimas de estos sucesos.