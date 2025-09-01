Tensión entre Trump y Maduro: Estados Unidos realiza ejercicios militares en Puerto Rico

La infantería de Marina de los Estados Unidos confirmó, a través de un comunicado, que se llevaron a cabo entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo al sur de Puerto Rico, según CNN.

Los ejercicios militares ocurren en el marco de un despliegue sin precedentes de buques de guerra norteamericanos, en el mar Caribe, enviados por la administración Trump para combatir al narcotráfico y a carteles de la droga en Suramérica.

“Este entrenamiento está diseñado para mejorar la preparación y capacidades de la 22nd MEU y a la vez reforzar el vínculo con la Guardia Nacional de Puerto Rico”, dice el comunicado publicado por la marina y recogido por CNN.

EE.UU. despliega más de 4.000 marines en ejercicios militares en Puerto Rico, en plena tensión con el régimen de Maduro y el Cartel de los Soles. | Foto: x/@Defence_Index

Las preparaciones militares coinciden con el despliegue de 4.000 infantes de marina, que tienen como objetivo acabar con el tráfico de droga de los grupos delincuenciales, incluido el cartel de los Soles, vinculado con Nicolás Maduro.

“Las operaciones anfibias son el pilar de la integración naval y una competencia esencial de la 22nd MEU. Facilitan el rápido despliegue de los Marines del barco naval hacia la costa, apoyando los objetivos estratégicos de los Estados Unidos”, dice el texto conocido por CNN.

El despliegue de esta unidad expedicionaria, que incluye el USS Iwo Jima y el Iwo Jima Amphibhious Ready Group, hace parte del posicionamiento de una flota especializada enviada por Estados Unidos en los últimos días, que ha hecho que incremente la tensión con Venezuela.

“Hemos coordinado muy de cerca con funcionarios del gobierno local, servicios de emergencia y la Guardia Nacional de Puerto Rico para garantizar transparencia, el entendimiento mutuo y una interacción respetuosa. El público podrá observar un aumento del personal militar en equipo táctico y en actividades de aeronaves militares”, dice el comunicado.

De hecho, el mismo dictador venezolano, Nicolás Maduro, denunció en las últimas horas que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe.

Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, dijo Maduro durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas.

Según el presidente venezolano, los “ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino” que apuntan hacia Venezuela constituyen “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”.