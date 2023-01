“¿Tienes miedo?”: el video que muestra la angustia de una joven que fue acosada por un taxista

Un caso lamentable de acoso se hizo viral en las redes sociales, luego de que la mujer víctima tuviera la valentía de grabar el hecho mientras se transportaba en un vehículo de trasporte público. El video del hecho genera indignación en redes sociales, desde donde se piden tomar medidas sobre el responsable.

El caso lo vivió Nallely Almaguer, quien se transportaba en un taxi por Nuevo León, México, cuando el conductor del vehículo comienza a sobrepasarse. En las imágenes se puede observar cómo el hombre la intenta abrazar y hasta le coge la cara mientras la intimida con sus palabras.

“Cuando se paró, me abrió la puerta e inmediatamente me quitó mi mochila, ahí empezó todo. El hubiera no existe y la verdad en esos momentos yo solo quería tener evidencia de todo porque no falta la persona que juzga o opina”, cuenta la misma Nallely en su publicación.

La denuncia se hizo pública mientras que tanto la víctima como los internautas esperan que se tomen medidas. - Foto: Facebook: Nallely Almaguer

En un intento por detener los comentarios del conductor, le dice que tiene novio, a lo que el acosador le responde que no importa, argumentando que solo es un novio y no el esposo. Y señala además que él no tiene por qué enterarse de su “relación”.

“Tranquila, tienes miedo o ¿Qué?, ¿Porqué? ¿Conmigo? Tranquila, ahorita me voy por Plutarco, si me voy la Reynosa, la que va a la Expo va a haber mucho tráfico, mejor me voy aquí por Plutarco, ahí te voy a dejar”, le dice el taxista a la mujer.

El acosador se percata de que Nallely Almaguer está grabando por lo que le quita el celular para detener la grabación. - Foto: Facebook: Nallely Almaguer

Luego el acosador se percata de que Nallely Almaguer está grabando por lo que le quita el celular para detener la grabación. La afectada señaló que ya cuenta con los datos de aquel hombre para poder iniciar los procesos disciplinarios correspondientes.

Mujer contó que su esposo médico la envenenaba y la dejó discapacitada

Un preocupante testimonio llegó a una corte en la provincia de Shandong (China) y despertó el interés de los medios de comunicación de ese país.

Una médica consiguió que le programaran una audiencia para ampliar la denuncia que había interpuesto contra su exmarido, quien también se desempeña como médico. Según reportó el medio South China Morning Post, Liu Chang, la víctima, lo señala de envenenarla y causarle una discapacidad.

La mujer lo había denunciado inicialmente en 2017, pero hasta ahora le permitieron ampliar sus alegatos en una audiencia privada.

Para aportar más pruebas, la mujer compartió con la opinión pública múltiples publicaciones de redes sociales en las cuales señalaba a su esposo de maltratarla. Según parece, a raíz de una infidelidad.

Según datos de la OMS, una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia. - Foto: Getty Images / Yaowarat Boonyarattaphan / EyeEm

Gao Zhisen, quien es el exesposo de la mujer, podría ser juzgado por el delito de lesión intencional. Más aún porque entre las denuncias de Liu Chang salta a la vista el señalamiento de que la drogaba con fármacos hormonales.

Esto, según ella, le produjo graves afectaciones a su salud física: una discapacidad y lo que los medios chinos dieron a conocer como lesiones de segundo grado.

“Quedé discapacitada y severamente deprimida debido a este incidente, él destruyó mi vida”, le dijo la mujer a la prensa.

Así empezó el supuesto envenenamiento

La médica china contó que se casó con su esposo en 2015, pero que después de que cumplieron un año de relación las cosas empezaron a complicarse. Según el relato compartido por el South China Morning Post, en octubre de 2016 empezó a tener varias molestias en su cuerpo.

Veía borroso, sufría de calambres en las piernas, su piel empezó a abrirse y subió de peso rápidamente. El médico al que consultó le dijo que tenía síntomas de envenenamiento a raíz de consumir fármacos que normalmente se recetan para cambios hormonales.

Fue entonces cuando, de acuerdo con su testimonio, cayó en cuenta de que su esposo le había dado un medicamento para la gripa en junio de ese mismo año.

Más adelante, en septiembre del 2017 decidió separarse de su esposo. Por esa misma época, la mujer aseguró que su madre encontró varias dosis de dexametasona, una potente droga hormonal.

Los fármacos hormonales pueden causar graves afectaciones en la salud si no se usan adecuadamente. - Foto: Getty Images

De acuerdo con Medline, la plataforma informativa de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, este medicamento requiere cuidados especiales debido a su potencia. Incluso, señalan, puede causar síntomas como malestar estomacal, vómitos, dolor de cabeza, mareos, insomnio, agitación, aumento de peso e incluso trastornos mentales como depresión y ansiedad.

“Este medicamento hace que las personas sean más susceptibles a desarrollar o contraer enfermedades. Si ha estado expuesto a varicela, sarampión o tuberculosis o a personas con este tipo de enfermedades infecciosas mientras toma dexametasona, llame a su doctor”, es una de las recomendaciones de Medline.

Pues bien, después de varios meses de sufrimientos, Liu Chang y Gao Zhisen se divorciaron. Pero la mujer no quiso que las cosas quedaran así, debido a que sintió que su esposo había tratado de acabar con su vida, con lo cual lo denunció con la policía.