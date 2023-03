Triste realidad: le pidieron dibujar el lugar donde vivía y niño dibujó un homicidio; su historia se hizo viral

Lo que parecía una sencilla actividad en clase terminó convirtiéndose en un mensaje claro de la realidad que muchos niños y niñas viven diariamente.

Una profesora les pidió a sus estudiantes de primaria que dibujaran “el lugar donde vives, tendiendo en cuenta aquellos elementos que puedan servir para ubicar ese lugar”, sin imaginarse que uno de los dibujos la dejaría sin palabras.

El niño, de apenas siete años, plasmó en su cuaderno una casa y frente a ella a un hombre, con ropa y gorra de color negro, apuntando y disparando directamente a la cara de una persona con los brazos arriba.

El dibujo es la representación de la violencia por el narcotráfico que se vive, día a día, en la ciudad de Rosario, en Argentina, donde ocurrió esta historia.

Este es el dibujo del niño, de siete años, en el que dibujó un homicidio. La profesora y su abuelo quedaron sorprendidos - Foto: Todo Noticias (tn.com.ar)

Pasados unos días, la docente envió a través de WhatsApp la foto de los trabajos que realizaron sus estudiantes. Impactado por el dibujo, el abuelo del niño, Juan Manuel, decidió compartir el dibujo de su nieto.

“Estoy con un nudo en la garganta al ver la tarea de mi nieto”, escribió el abuelo junto a la publicación que hizo en redes sociales.

Ante la sensación que causó el dibujo en la comunidad, el medio argentino TN entrevistó a Juan Manuel.

“Cuando me llegó el mensaje y vi el dibujo de mi nieto, sentí tristeza, porque me pregunto qué futuro le estamos dejando a los más chicos. No sé si estuvo viendo las noticias o qué, lo cierto es que él identifica su barrio con la delincuencia”, dijo en la entrevista.

Además, explicó que su familia no vive en un barrio problemático de Rosario ni tampoco son testigos de las balaceras, sin embargo, “mi nieto tiene esa imagen en la cabeza que muy bien la describió en un dibujo. Lamentablemente, es una realidad que no le podemos ocultar”.

La docente envió a través de WhatsApp la foto de los trabajos. Impactado por el dibujo, el abuelo del niño, Juan Manuel, decidió compartir el dibujo de su nieto (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images

Murió bebé a las puertas del gobierno argentino

Una bebé de tres meses que vivía con su familia a la intemperie murió este viernes 31 de marzo frente a las puertas de la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino.

El aviso tuvo lugar en horas de la madrugada en el Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen, en el barrio porteño de Monserrat, a pocos metros de la Casa Rosada.

Los padres de la niña descubrieron que la recién nacida había dejado de respirar y pidieron ayuda a efectivos de la Policía Federal que se encontraban en Plaza de Mayo, según informaron fuentes de Emergencia al diario Clarín.

El personal de Emergencias que llegó inmediatamente al lugar nada pudo hacer para salvar la vida de la recién nacida.

Murió bebé cerca a las puertas de la sede del gobierno argentino. la Fiscalía de Argentina investiga las causas puntuales de la muerte de la pequeña (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 10 para investigar las circunstancias exactas de lo ocurrido. La bebé no presentaba signos de violencia, según las primeras pesquisas.

Vale destacar que la pobreza alcanzó a 39,2 % de la población en Argentina al cierre de 2022, lo que representó un aumento de casi tres puntos con respecto al índice de 36,5 % del primer semestre del año pasado, informó este jueves el estatal Instituto de Estadísticas.

El índice de indigencia, en cambio, retrocedió de 8,8 % en el primer semestre de 2022 a 8,1 % en el segundo semestre, según la encuesta de hogares que realiza el Indec en los 31 principales conglomerados urbanos.

En Argentina, la línea de pobreza se establece en relación con los ingresos del hogar con respecto a una canasta básica de bienes y servicios. La indigencia se determina en función de una canasta alimentaria.

La muy elevada inflación, que el año pasado cerró en 94,8 %, un récord en más de 30 años, incide directamente en estos cálculos.