Trump criticó a medios de comunicación por el desempeño de los republicanos: “Están minimizándome”

Al tiempo que los resultados de la medianoche del martes sobre las elecciones de Estados Unidos iban llegando poco a poco, la denominada “ola roja” que los republicanos tenían en mente ha vivenciado varios choques. Por el momento, los republicanos adelantan a los demócratas en la Cámara de Representantes, pero aún quedan más de 200 escaños por decidir.

En el país norteamericano, el nombre del expresidente Donald Trump ha estado en furor, mucho más luego de que el hombre diera a conocer que el que próximo 15 de noviembre hará un “importante anuncio”, el cual no se descarta que esté ligado con su posible candidatura para las elecciones de 2024.

No obstante, la cadena Fox News ha consignado que “muchos expertos y periodistas de todo el espectro señalaron con el dedo al expresidente Trump”.

Por ejemplo, el exestratega de la campaña de Obama, David Plouffe, dijo en MSNBC: “Creo que hay que decir que Donald Trump ahora ha presidido dos desastrosas elecciones intermedias”. Cabe señalar que en 2018, cuando el político estuvo dirigiendo en EE. UU., perdió el control de la Cámara, pero ganó escaños en el Senado estadounidense gracias en parte a un mapa favorable.

“Dada la historia de presidentes en el poder, los demócratas controlando todo Washington, la inflación, esta debería haber sido una noche mucho más fuerte para los republicanos... Un montón de razones para eso. Pero en la parte superior de ellos está Donald Trump. Es profundamente impopular, apoyó a un montón de horribles candidatos al Senado que pueden terminar torciendo el balón aquí”, dijo Plouffe.

Por su parte, Chris Hayes, del mismo medio, mencionó que los republicanos cedieron a Trump un “poder totémico que no tiene... No es la historia completa, pero es parte de la historia, y cuanto antes lo dejes, mejor será para el partido republicano y la democracia estadounidense, y punto”.

En ABC, Jonathan Karl manifestó que aún no está del todo claro quién liderará las cámaras del Congreso en los próximos años, aunque también arremetió contra el expresidente de Estados Unidos. “Lo que puedo decirles es que el mayor perdedor de esta noche es Donald Trump”, dijo Karl.

(Photo by Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: Getty Images via AFP

Desde CNN, el comentarista conservador Scott Jennings hizo un análisis en el que yuxtapuso el desempeño de los candidatos que Trump ha respaldado en todo el país norteamericano vinculando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien figura como un candidato potencial para las elecciones de 2024.

“Hay una narrativa potencial de esta noche de que si eres un votante republicano perspicaz que intenta descubrir el futuro, la dirección de este partido, una vez más aprendemos que Trump no es un ganador nacional para los republicanos. Pero DeSantis puede ser la próxima evolución de alguien que puede casarse con lo que le gusta de Trump, pero también recuperar a algunas personas que se alejaron del partido durante Trump”, analizó el experto del Partido Republicano.

Lo cierto es que Donald Trump no hizo caso omiso a varios de los comentarios, en los que también figura Jen Psaki de MSNBC, exmiembro de la Casa Blanca de Biden, quien señaló que los republicanos “tienen un problema con Trump” y Tim Alberta de The Atlantic dijo que DeSantis no debería permitir que Trump “lo deje engañar para que no se postule para presidente” y debería ser considerado un favorito para ganar la nominación en 2024.

¿Qué respondió Trump?

En la noche del martes, el influyente político estadounidense Donald Trump habló sobre los resultados y, antes de conocerse las recientes movidas de la madrugada del miércoles, aseguró que fue un buen comienzo, aunque hizo hincapié para mencionar a los medios de comunicación; el expresidente dijo que estos lo estaban minimizando.

Por medio de su sitio de redes sociales Truth Social y de acuerdo con recopilaciones de la cadena Fox News, Trump escribió: “174 victorias y nueve derrotas, una gran noche, y los medios de noticias falsas, junto con su socio en el crimen, los demócratas, están haciendo todo lo posible para minimizarlo. ¡Un trabajo increíble de algunos candidatos realmente fantásticos!”.

Por ahora, muchos de los habitantes de Estados Unidos están a la expectativa de que el popular hombre haga su anuncio el próximo 15 de noviembre, mientras avanzan las elecciones. Entre lo más reciente, el Partido Demócrata ganó un senador en Pensilvania.