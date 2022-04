Trump ironiza sobre investigaciones en su contra y se declara el hombre “más honesto”

En medio de un mitin político desarrollado en Selma, Carolina del Norte, el pasado sábado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha señalado su interés en volver a aspirar al primer cargo de su país, despertó la risa y los aplausos del público presente cuando, refiriéndose a las múltiples investigaciones de las que ha sido (y es objeto), ironizando, señaló que él era el hombre más honesto del mundo.

“Quizá soy el ser humano más honesto jamás creado”, afirmó el exmandatario en medio de un acto público, en el que rechazó los múltiples intentos de las autoridades judiciales de su país por determinar su culpabilidad, advirtiendo que ha sido muchas veces puesto bajo la lupa, incluido el episodio más reciente en el que se le acusa de presuntas irregularidades en asuntos fiscales, y por haber promovido hechos ilegales en torno a las elecciones de 2020.

“Me han investigado durante años, millones y millones de páginas de documentos, pero no han encontrado nada”, afirmó el magnate, señalando que uno de sus amigos le ha comentado al respecto que, en virtud de lo anterior, y de cómo ha logrado salir avante en las investigaciones, probablemente podría ser “el más honesto de la Tierra, si piensas al respecto”.

“Los demócratas me han investigado más que a Billy the Kid, Jesse James y Al Capone juntos. Y en todos los casos he sido inocente”, se burló el exmandatario en apartes de su discurso recogidos por el medio local NewsWeek.

El comentario de Trump en plaza pública se presenta en medio de una creciente polémica, después de que fiscales de Nueva York anunciaran una nueva investigación en contra del exmandatario, e incluso solicitaran a una instancia judicial que se declarara a Trump en desacato; ello, después de que este hubiera obstaculizado una investigación en curso por sus negocios, al haberse negado a entregar una documentación que le fue requerida.

También se ha conocido que, en el marco de la investigación que se le adelanta por parte de las autoridades de Nueva York por una carta de renuncia presentada recientemente por un funcionario, se advertía sobre la culpabilidad de Trump en presuntos actos irregulares sobre los que tenían puesta la lupa las autoridades.

“No hay duda”, señalaría la carta de renuncia referida, citada por medios de ese país, en la que también se afirma que serían “varios los delitos”, y que todos ellos serían graves.

En contra del exmandatario Trump también cursan investigaciones referidas a su actuación como presidente, y su eventual culpabilidad en los hechos ocurridos en enero de 2020 en la llamada toma al Capitolio por parte de manifestantes, partidarios del entonces presidente, quienes rechazaban la declaración y oficialización de Biden como nuevo presidente, tras derrotar en las urnas a Donald Trump, quien para la época aspiraba, como candidato republicano, a la reelección.

En ese sentido, medios internacionales afirman que existirían grabaciones incriminatorias entre el hijo del expresidente, y miembros de su gabinete.

¿Desacato?

Sobre lo advertido en el mitin en Carolina del Norte sobre las investigaciones que se adelantan contra Trump en Nueva York, medios internacionales recogen las más recientes acciones, referidas a la solicitud radicada el pasado jueves por la fiscal general de ese estado, Letitia James, para que la justicia tome acciones en contra de Trump, al negarse a colaborar en el proceso, entregando documentación requerida para el esclarecimiento de un presunto fraude en negocios familiares.

El caso referido, y que se encuentra a cargo de la fiscal James, data de 2019, tiempo en el que el expresidente también se ha negado a declarar.

Precisamente, en el marco de esa investigación, en los últimos meses, se cumplió con una diligencia judicial por parte de otros miembros de esa familia, y que traduce en la comparecencia de dos de los hijos del expresidente; Donald Jr, e Ivanka, quienes se sometieron a interrogatorio bajo juramento, según recogen medios como AFP.

A través de un comunicado, el despacho de la fiscal James, solicitó la declaración de desacato, apuntando que el plazo máximo establecido para que Trump entregara los documentos solicitados, venció el pasado 31 de marzo.

“En lugar de obedecer una orden judicial, el señor Trump está tratando de evadirla”, señala el comunicado, recogido por medios internacionales.

En ese mismo sentido, desde el ente investigativo, se aboga por la imposición de una multa de 10.000 dólares diarios por cada día que el expresidente se niegue en entregar los documentos exigidos en la investigación.

Las irregularidades de las que se señala a Trump, se refieren a la supuesta valoración fraudulenta múltiples activos, a la vez que tergiversación en informes, con el fin de acceder a beneficios económicos.

Por su parte, la familia Trump se ha mostrado en contravía de las investigaciones, advirtiendo que la fiscal James, es miembro del partido demócrata, y su designación responde a el desarrollo de actividaes en detrimento del expresidente, acusando de la existencia de motiviaciones políticas para ello.

*Con información de AFP