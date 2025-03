Trump suspende toda la ayuda militar a Ucrania, tras choques con Zelenski

El funcionario dijo que Estados Unidos está haciendo una pausa y revisando la ayuda para asegurarse de que está contribuyendo a una solución. La pausa durará hasta que Trump determine que los líderes del país demuestren un compromiso de buena fe con la paz, de igual manera se afirma que no se cree que sea algo permanente de parte de Washington.

“Esto no es una terminación permanente de la ayuda, es una pausa” , dijo la fuente citada por Fox News.

Bloomberg informó que todo el equipo militar estadounidense que no se encuentra actualmente en Ucrania sería detenido, incluidas las armas en tránsito en aviones y barcos o que esperan en zonas de tránsito en Polonia. Agregó que Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ejecutar la pausa para las fuerzas armadas ucranianas, a pocos días de que se hayan cumplido los tres años de iniciada la guerra con Rusia.

Como reseña el New York Times, la medida adoptada por Donald Trump tiene pocos precedentes directos en la historia reciente de Estados Unidos. Antes se había suspendido el envío de sistemas de armas específicos a otros aliados, como cuando el presidente Biden suspendió las entregas a Israel de bombas de 2.000 libras, esto por temor de que pudieran usarse contra civiles en Gaza

Los informes llegan horas después de que Trump dijera a los periodistas en la Casa Blanca que no había discutido suspender la ayuda militar a Ucrania, pero agregó que Zelenski “debería estar más agradecido” por el apoyo de Washington durante estos años, los cuales han sido de miles de millones de dólares.

Además, el mandatario escribió un mensaje en su red social Truth Social, diciendo que Zelenski había hecho “la peor declaración que se podría haber hecho y Estados Unidos no la soportará por mucho más tiempo” , después de que el mandatario ucraniano comentara que el fin de la guerra en su país contra Rusia todavía estaba “muy, muy lejos”.

“Es lo que estaba diciendo: este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos, y Europa, en la reunión que tuvieron con Zelenski, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin los Estados Unidos. Probablemente, no sea una gran declaración que se haya hecho en términos de una muestra de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando?”, dijo el mandatario en el mensaje en la red social.