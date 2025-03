Trump vuelve a atacar a Zelenski y responde si cancelará la ayuda militar a Ucrania. “Muchas cosas están sucediendo”

Cuestionado por los informes que aseguran que está pensando en poner fin a la ayuda militar a Ucrania, Trump no dio una respuesta clara: ”Ni siquiera he hablado de eso ahora. Quiero decir, ahora mismo, veremos qué sucede. Muchas cosas están sucediendo ahora mismo, literalmente mientras hablamos”, dijo Trump.

“Ahora bien, tal vez alguien no quiera llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere llegar a un acuerdo, creo que esa persona no durará mucho tiempo”, dijo Trump en una aparente referencia a Zelenski. “Esa persona no será escuchada por mucho tiempo”, aseguró el mandatario estadounidense en ataque a su homólogo ucraniano, alegando también que cree que “Rusia quiere llegar a un acuerdo” y que “sin duda, el pueblo de Ucrania quiere llegar a un acuerdo. Han sufrido más que nadie”.