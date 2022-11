Tuitero fue condenado en España por difundir noticias xenófobas falsas

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Aún no se ha determinado si el acusado irá a la cárcel o será un arresto que debe cumplir desde casa.

A pesar de que las redes sociales son un espacio de libre expresión, sobrepasarse en comentarios o manifestaciones trae consecuencias legales. Tal es el caso de un tuitero quien fue condenado por primera vez en la Audiencia de Barcelona por difundir información falsa en relación con un colectivo de menores extranjeros.

De acuerdo con recopilaciones dadas por el sitio web español eldiario.es, en 2019 un usuario de Twitter publicó una pieza de video en la que vinculó a los menores con agresiones sexuales. Por ello, el fiscal encargado del caso calificó la acción como: “Animadversión contra el colectivo”.

Entre las consideraciones por las que se llegó a establecer la condena, el comunicado difundido por la mencionada audiencia declaró que hubo delito de odio con la agravante de difusión por Internet. Asimismo, tras lo dictaminado, en la mañana de este martes el acusado aceptó los cargos.

Así las cosas, la condena para el usuario de la red social que compró Elon Musk es de 15 meses de prisión; en nueve de estos el acusado tendrá que pagar una multa por día de seis euros, lo que corresponde a un recaudo total de 1.620 euros, según el ente encargado del caso.

De igual manera, el tuitero también quedó inhabilitado para ejercer su profesión como educador por un tiempo de cinco años. Por último, el consenso llegó a la restricción de clausurar sus perfiles en redes sociales, aunque esta acción ya se había cumplido antes del juicio.

De acuerdo con el citado medio español, en un principio, la Fiscalía estaba pidiendo dos años de cárcel para que el responsable de la difusión de información falsa no entrará a prisión. Sin embargo, “el tribunal avisó que lo resolverá en la sentencia escrita o en el trámite de ejecución de la sentencia”.

Por lo tanto, si se toma la decisión de que el acusado no ingrese a prisión, el Fiscal sugirió que el sujeto tome un curso de igualdad de trato y no discriminación, además de no poder abrir otros perfiles en redes con contenido discriminatorio.

En 2019, el tuitero, quien por seguridad no fue revelado su nombre, publicó un video en el que apareció un agresión cometida por un hombre en China, quien golpeó a una mujer e intentó bajarle los pantalones.

“Aquí tenéis el video del mena marroquí de Canet de Mar, a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, estos energúmenos y estas manadas de marroquís no saldrán en los medios”, escribió en ese entonces el usuario de la red social del pájaro azul.

Por lo cual, la Fiscalía detalló que el sujeto “traspasó la línea del Código Penal al afectar la noticia falsa a un colectivo vulnerable como son los menores no acompañados”.

La Audiencia de Barcelona recalcó que el tuitero actuó con “manifiesto desprecio a la verdad” y, a su vez, fue “movido por su animadversión y rechazo” a inmigrantes marroquí. Entre ellos, el sector menos favorecido, que en este caso son los menores inmigrantes no acompañados, compartió eldiario.es.

Por último, es de mencionar que hoy en día las discriminaciones que se efectúan en los escenarios de interacción social son de atención oportuna e investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona, mucho más cuando se trata de discursos de odio que pueden tergiversar cualquier entorno.

El ente de investigación español compartió que en los últimos años ha sido preocupante el aumento de ‘fake news’ o noticias falsas que rondan en las redes sociales e incluso hay quienes aprovechan para extorsionar a los usuarios, subiendo material que emite prejuicios y desprestigio.