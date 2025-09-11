Suscribirse

Mundo

Turistas abordaron un avión equivocado y terminaron en África: la insólita razón se volvió viral

Las viajeras tuvieron que esperar horas para llegar a su esperado destino.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 3:11 p. m.
Las mujeres tuvieron que enfrentar muchos obstáculos para llegar a su destino
Las mujeres tuvieron que enfrentar muchos obstáculos para llegar a su destino. | Foto: TikTok/ Brittney Dzialo

Un video publicado en las redes sociales ha llamado la atención de los internautas después de que se supiera que dos turistas norteamericanas habrían tomado el vuelo equivocado y se trasladaron a otro destino muy lejos del esperado.

Brittney Dzialo explicó en una serie de videos de TikTok que ella y su amiga, Hannah, estaban en Roma, Italia, y en su itinerario se encontraba el vuelo a Francia.

Al parecer, las amigas habían perdido el vuelo a Niza y cuando se acercaron al counter para averiguar sobre ese vuelo, hubo una confusión con el operador de la aerolínea, que hizo que viajaran a otro destino.

Mientras ellas iban en el avión, convencidas de que estaban en el vuelo correcto, las cosas empezaron a ir mal. Las dos jóvenes comenzaron a hablar con otros pasajeros y descubrieron que, en realidad, se dirigían a la ciudad africana de Túnez.

Sumado a esto, las mujeres descubrieron que los reposacabezas de todos los asientos del avión también estaban cubiertos con telas con la palabra “Túnez”.

Al darse cuenta de su error —y aparentemente enterándose por primera vez de dónde queda Túnez— las mujeres intentaron bajar del avión antes de que fuera demasiado tarde.

“Se supone que íbamos a Niza, Francia”, le dijo Dzialo a una azafata en la grabación. “Nos equivocamos de vuelo”, agregó.

La aerolínea tuvo que agendarles un vuelo con destino a Francia
La aerolínea tuvo que agendarles un vuelo con destino a Francia | Foto: TikTok/Brittney Dzialo

Desafortunadamente, su equipaje ya se encontraba en la bodega del avión y la aerolínea le dijo que no había otra opción que volar hacia Túnez y, de ahí, tomar un vuelo de regreso a la Riviera Francesa.

“Tendremos que cambiarnos en Túnez”, dijo Dzialo en el video. “Nos vamos a África”, resaltó.

Según información otorgada por una de las turistas, la confusión ocurrió durante la reserva. “Niza” se pronuncia “neese”, y se cree que los agentes de reservas de la aerolínea los entendieron mal y emitieron billetes a “Túnez”.

Una vez que las mujeres aterrizaron en África, intentaron organizar sus planes de viaje en el aeropuerto, pero tuvieron dificultades debido a la barrera del idioma. Finalmente, tuvieron que pagar nuevos vuelos a Francia.

“Nos están haciendo pagar por un nuevo vuelo, diciendo que no podemos subir al siguiente esta noche, todos son groseros, dos hombres que son los supervisores me gritaron en la cara”, comentó la joven.

Las turistas iban hacia Niza pero llegaron a Tunez
Las turistas iban hacia Niza pero llegaron a Tunez | Foto: TikTok/Brittney Dzialo

“Así que como último recurso tuve que sacar mi chat de mejores amigas y me enteré de la regulación de la UE y ahora nos están tomando un poco más en serio para que podamos llegar a Niza lo antes posible”, agregó Dzialo.

Dzialo continuó diciendo que a un trabajador de la aerolínea le tomó “horas” encontrar un vuelo que saliera de Túnez, y que incluso tuvieron que pedirle al “capitán que detuviera el avión” mientras corrían hacia una puerta, según The Independent.

