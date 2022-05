Ucrania condenó a cadena perpetua a primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra

Un tribunal de Ucrania condenó este lunes a cadena perpetua a un primer soldado ruso acusado por crímenes de guerra tras el asesinato de un civil en el marco de la invasión desencadenada el 24 de febrero, en el primer juicio que ese país adelanta por estos cargos desde el inicio de la guerra.

El tribunal del distrito Solomianski de Kiev indicó que el militar Vadim Shishimarin fue declarado culpable de “ofensas criminales bajo la cláusula segunda del artículo 438 del Código Penal de Ucrania”, por lo que recibió cadena perpetua, según informó la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

El citado artículo contempla penas de cárcel por “tratamiento cruel de prisioneros de guerra o civiles, deportación de población civil para que realicen trabajos forzosos, saqueo de los recursos naturales en territorios ocupados, uso de métodos de guerra prohibidos por los instrumentos internacionales o cualquier otra violación de las normas de la guerra reconocidos por los instrumentos internacionales aceptados por el Parlamento ucraniano”.

Así, resalta que las personas declaradas culpables de estos hechos pueden ser condenadas a penas de entre ocho y doce años de cárcel, mientras que estos mismos actos acompañados del cargo de asesinato elevarían las sentencias a periodos de entre diez años de prisión y cadena perpetua, como ha sido en el caso de Shishimarin.

El militar estaba acusado del asesinato de un civil desarmado, Alexander Shelipov, de 62 años, en la región de Sumy. El acusado, de 21 años, habría tiroteado a Shelipov el 28 de febrero cuando viajaba con su bicicleta al borde de una carretera de la aldea de Chupajivka, hechos de los que se declaró culpable el 18 de mayo.

Ucrania se ha enfrentado duramente a Rusia (AP Photo/Efrem Lukatsky) - Foto: AP

El de Shishimarin es el primero de más de 9.000 procesos que las autoridades ucranianas han abierto por crímenes de guerra desde el inicio de la invasión rusa, desencadenada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien días antes había reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

De otro lado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este lunes durante su intervención en el Foro de Davos “verdaderas sanciones” contra Rusia que obliguen a Moscú a “pagar por sus acciones agresivas” a raíz de la invasión del territorio ucraniano.

“El mundo aún no ha impuesto sanciones contra Rusia que fuercen al país a pagar por sus acciones”, aseveró el mandatario y recalcó que “cualquier potencial agresor que quiere iniciar una guerra brutal contra su vecino sabe exactamente adónde se dirige”.

Así, destacó que es necesario imponer un “embargo al petróleo ruso y un bloque total a todos los bancos, sin excepción. Hay que abandonar por completo el sector de la tecnología de la información ruso y el cese completo del comercio con el agresor”, afirmó.

En este sentido, Zelenski señaló que el comportamiento de la comunidad internacional debe servir de “precedente para ejercer presión”, algo que “servirá para mantener la paz durante décadas”. Por ello, insistió en la necesidad de “sentar precedente” y abandonar “el mercado ruso para que las marcas a nivel internacional no sean asociadas con los crímenes de guerra ni sean utilizadas por criminales con intereses sanguinarios”.

“Los valores deben importar, especialmente cuando se lleva a cabo una guerra a gran escala y los mercados globales se han desestabilizado porque alguien no está respetando los valores. Todos cargaremos con las pérdidas”, afirmó.

Además, manifestó que Ucrania ha ofrecido a todas las empresas que abandonen Rusia seguir operando en el país. “Obtendrán acceso no solo al mercado sino también al mercado común europeo y, al mismo tiempo, la posición de esas marcas se reforzarán debido al hecho de que apoyan la libertad. Si la fuerza bruta domina, entonces no hay necesidad de reunirse en Davos”, recalcó antes de sostener que “la fuerza bruta no discute, solo mata”.

*Con información de Europa Press.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania es de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.