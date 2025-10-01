Suscribirse

Un hombre de 53 años confiesa, en directo, el asesinato de sus padres de 92 y 83 años: “Fue por piedad”

Tras ocho minutos de entrevista, Kraus confesó haber asfixiado a sus padres y haberlos enterrado en el jardín.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 11:07 p. m.
Lorenz Kraus
Lorenz Kraus. | Foto: @BPINewsOrg

Un hombre identificado como Lorenz Kraus, de 53 años, fue arrestado inmediatamente después de confesar en una entrevista televisiva el asesinato de sus padres, ocurrido hace ocho años en el norte del estado de Nueva York.

Kraus hizo la impactante confesión el pasado jueves, un día después de que la policía de Albany encontrara dos cuerpos enterrados en el patio trasero de su casa. La investigación sobre sus padres, Franz y Theresia Kraus, se había iniciado debido a que seguían recibiendo pagos del Seguro Social, a pesar de no haber sido vistos ni contactados durante años.

Contexto: El video que le da la vuelta al mundo: el brutal asesinato de Iryna Zarutska, mujer que escapó de la guerra en Ucrania

Lorenz Kraus se contactó directamente con el medio local CBS6 y concedió una entrevista de media hora, en la que calificó las muertes de sus padres como “asesinatos por piedad”, argumentando que sus ancianos progenitores se estaban volviendo cada vez más frágiles.

Lorenz Kraus confiesa haber asesinado a sus padres
Lorenz Kraus confiesa haber asesinado a sus padres. | Foto: @BPINewsOrg

Según reportó Associated Press, la entrevista se concretó después de que Kraus enviara un correo electrónico al director de noticias de la cadena, Stone Grissom.

En ese correo, el hombre adjuntó una declaración de dos páginas con su número de teléfono, afirmando explícitamente haber enterrado a sus padres en su jardín, según declaró Grissom al periódico The Times-Union.

Contexto: La “viuda perfecta”: mujer fingió un asesinato para conmover a su barrio y ocultar un plan meticuloso contra su espos

El presentador Greg Floyd tuvo solo diez minutos para prepararse para la entrevista. Floyd comentó a The Associated Press que su objetivo era “encontrar la verdad de lo que sucedió”, y que, dada la falta de tiempo para preparar preguntas, se limitó a seguir el relato de Kraus y a reaccionar a sus palabras.

Lorenz Kraus
Lorenz Kraus. | Foto: @CRMNLLYObsessed

Durante los primeros minutos de la entrevista, Kraus se negó repetidamente a declarar directamente que había matado a sus padres y a describir las circunstancias de las muertes.

No obstante, tras ocho minutos de insistencia por parte del presentador, Kraus confesó haber asfixiado a ambos: a su padre con sus manos desnudas y a su madre usando una cuerda.

Contexto: Tiroteo y asesinato en Miami-Dade durante la disputa por el videojuego NBA 2K25

El hallazgo de los cuerpos en el patio trasero de la vivienda, ubicada en una calle de casas muy cercanas entre sí, fue el resultado de una investigación por delitos financieros, según informó Associated Press. La policía determinó que Kraus había estado cobrando los beneficios del Seguro Social de sus padres y utilizando esos fondos para su uso personal.

Las autoridades habían hecho dos búsquedas en la casa sin encontrar evidencia
Tras ocho minutos de entrevista, Kraus confesó haber asfixiado a sus padres y haberlos enterrado en el jardín. | Foto: Getty Images / South_agency

El presentador Greg Floyd comentó que la revelación de la historia fue una sorpresa total, ya que nadie había reportado la desaparición de la pareja; de hecho, los vecinos creían que los padres se habían mudado a Alemania.

Floyd relató que el público no supo nada del caso hasta el martes, cuando numerosos vehículos policiales llegaron a la calle para registrar la casa e iniciar las excavaciones en el patio trasero.

