Un vuelo con cuatro congresistas a bordo fue desviado debido a un pasajero que gritaba sobre un “Estado fascista”

Una aeronave de la aerolínea American Airlines, que transportaba a cuatro políticos estadounidenses, todos miembros del Congreso de Estados Unidos, tuvo que ser desviada después de que un “pasajero problemático” empezara a gritar en pleno vuelo.

“Vivimos en un Estado fascista”, dijo el pasajero mientras los representantes Greg Stanton, Eli Crane, Andy Biggs y Paul Gosar se encontraban dentro del avión tras el despegue desde el Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix, Arizona.

El vuelo llevaba en el aire unas dos horas aproximadamente y tuvo que ser desviado al Aeropuerto Internacional de Kansas City, aterrizando sin contratiempos a las 6:15 p. m. según datos recogidos por la aplicación FlightAware.

Flying to DC rn to vote no on CR that fails to lower health care costs. @RepEliCrane, @RepAndyBiggsAZ & @RepGosar all on this flight. We’re making emergency stop in Kansas City to remove disruptive passenger. None of my colleagues is the disruptor. Freedom Caucus losing its mojo. — Greg Stanton (@gregstantonaz) November 12, 2025

“Volando ahora mismo a Washington D. C. para votar en contra de la resolución de financiación provisional que no logra reducir los costos de la atención médica (…) Hacemos una parada de emergencia en Kansas City para desembarcar al pasajero problemático”, dijo uno de los congresistas.

“Ninguno de mis colegas es el causante del problema. El Freedom Caucus está perdiendo fuerza”, aseveró Stanton en un mensaje publicado en X.

Un video publicado por otro pasajero del vuelo después del aterrizaje de emergencia muestra a agentes de policía de Kansas City que abordan el Airbus A320 y escoltan a una mujer no identificada fuera del avión.

Mientras la Policía escoltaba a la pasajera fuera del avión, se la oye disculparse con los demás pasajeros y ofrecer un mensaje de despedida.

La policía tuvo que intervenir después deaterrizar | Foto: X/@gregstantonaz

Aproximadamente, una hora después del desvío, el avión despegó de Kansas City y aterrizó en el Aeropuerto Nacional Reagan a las 9:01 p. m.

Posteriormente, Stanton agradeció al Departamento de Policía de Kansas City “por manejar la situación de manera profesional y sin incidentes”.

Aunque no se ha determinado qué incidente causó el comportamiento alterado del pasajero que llevó al vuelo a efectuar un aterrizaje de emergencia, American Airlines informó que la situación fue consecuencia de las acciones de “un cliente conflictivo”.

La mujer tuvo que baar del avión con la Policía | Foto: X/@gregstantonaz

“El 11 de noviembre, el vuelo 1218 de American Airlines, con servicio desde Phoenix (PHX) a Washington D. C. (DCA), se desvió a Kansas City (MCI) debido a un cliente problemático”, dijo la aerolínea a KSHB 41 .