Un vuelo con cuatro congresistas a bordo fue desviado debido a un pasajero que gritaba sobre un “Estado fascista”

El hecho quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales.

Redacción Mundo
13 de noviembre de 2025, 3:32 p. m.
Los congresistas tuvieron que ser desviados a otra ciudad
Los congresistas tuvieron que ser desviados a otra ciudad | Foto: X/@gregstantonaz

Una aeronave de la aerolínea American Airlines, que transportaba a cuatro políticos estadounidenses, todos miembros del Congreso de Estados Unidos, tuvo que ser desviada después de que un “pasajero problemático” empezara a gritar en pleno vuelo.

“Vivimos en un Estado fascista”, dijo el pasajero mientras los representantes Greg Stanton, Eli Crane, Andy Biggs y Paul Gosar se encontraban dentro del avión tras el despegue desde el Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix, Arizona.

El vuelo llevaba en el aire unas dos horas aproximadamente y tuvo que ser desviado al Aeropuerto Internacional de Kansas City, aterrizando sin contratiempos a las 6:15 p. m. según datos recogidos por la aplicación FlightAware.

“Volando ahora mismo a Washington D. C. para votar en contra de la resolución de financiación provisional que no logra reducir los costos de la atención médica (…) Hacemos una parada de emergencia en Kansas City para desembarcar al pasajero problemático”, dijo uno de los congresistas.

“Ninguno de mis colegas es el causante del problema. El Freedom Caucus está perdiendo fuerza”, aseveró Stanton en un mensaje publicado en X.

Contexto: El video viral que muestra el impacto de avión de carga en Estados Unidos: vuelca y explota a pocos metros de un camión

Un video publicado por otro pasajero del vuelo después del aterrizaje de emergencia muestra a agentes de policía de Kansas City que abordan el Airbus A320 y escoltan a una mujer no identificada fuera del avión.

Mientras la Policía escoltaba a la pasajera fuera del avión, se la oye disculparse con los demás pasajeros y ofrecer un mensaje de despedida.

“Vivimos en un Estado fascista”, dijo a los pasajeros.

La policía tuvo que intervenir después deaterrizar
La policía tuvo que intervenir después deaterrizar | Foto: X/@gregstantonaz

Aproximadamente, una hora después del desvío, el avión despegó de Kansas City y aterrizó en el Aeropuerto Nacional Reagan a las 9:01 p. m.

Posteriormente, Stanton agradeció al Departamento de Policía de Kansas City “por manejar la situación de manera profesional y sin incidentes”.

Aunque no se ha determinado qué incidente causó el comportamiento alterado del pasajero que llevó al vuelo a efectuar un aterrizaje de emergencia, American Airlines informó que la situación fue consecuencia de las acciones de “un cliente conflictivo”.

La mujer tuvo que baar del avión con la Policía
La mujer tuvo que baar del avión con la Policía | Foto: X/@gregstantonaz

“El 11 de noviembre, el vuelo 1218 de American Airlines, con servicio desde Phoenix (PHX) a Washington D. C. (DCA), se desvió a Kansas City (MCI) debido a un cliente problemático”, dijo la aerolínea a KSHB 41 .

“Las autoridades recibieron el vuelo y desalojaron al pasajero. Posteriormente, el vuelo reanudó su marcha hacia DCA, donde aterrizó sin problemas. Agradecemos a nuestros clientes su paciencia y a nuestra tripulación su profesionalismo”, dijo la aerolínea, según narra el NY Post.

