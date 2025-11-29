Una guerra psicológica y otras seis noticias internacionales de la semana

Seis aerolíneas fueron expulsadas de Venezuela y acusadas de “terrorismo” por el país vecino. La controversia surgió cuando estas compañías interrumpieron sus rutas en respuesta a una alerta de Estados Unidos que mencionaba la presencia de actividad militar en la zona.

Las autoridades venezolanas anunciaron el miércoles por la noche que la medida afecta a varias aerolíneas: la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial de Latam en Colombia, la brasileña GOL y la turca Turkish, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) en un comunicado.

Las seis compañías afectadas señalaron, entonces, la suspensión temporal de sus actividades. El Ministerio de Transporte venezolano les dio plazo hasta el mediodía del miércoles para reanudar los vuelos, pero todas mantuvieron la suspensión. En consecuencia, el Gobierno les revocó los permisos.

Venezuela respondió que se trata de otro método para intimidar y alegó que Estados Unidos está orquestando una “guerra psicológica”. “Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, de Suramérica y de Venezuela bajo falsos y extravagantes argumentos”, indicó Maduro en un mensaje grabado dirigido a militares.

Frase

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza”,

Martín Vizcarra, expresidente de Perú condenado a 14 años de prisión | Foto: AFP

fueron las palabras escritas desde el tribunal por Martín Vizcarra, expresidente de Perú, en su cuenta de X, al verse sentenciado a 14 años de prisión a causa de supuestos sobornos recibidos en la época en que era gobernador.

Cifra

46

Inundaciones en Tailandia ya dejan un saldo de 46 victimas mortales. | Foto: AFP

son los fallecidos que se conocen al cierre de esta edición, producto de las inundaciones que azotan a Tailandia. El sudeste asiático vive una temporada de lluvias intensas, que, de acuerdo con expertos, se debería al calentamiento oceánico, al supertifón Fung-wong y al tifón Kalmaegi.

¡Devastador incendio!

Un terrible incendio en una vivienda pública en Hong Kong deja 85 muertos. | Foto: AFP

Una mortal conflagración se produjo en unas torres de vivienda pública en Hong Kong, dejando un saldo de más de 85 personas muertas y la desaparición de otras 250. El incendio es el más devastador que se ha presentado en los últimos 60 años.

Estados Unidos

Ataque terrorista

Tiroteo cercano a la Casa Blanca se considera ataque terrorista | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la muerte de Sarah Beckstrom, una de los dos integrantes de la Guardia Nacional baleados la víspera cerca de la Casa Blanca, y dijo que el otro joven soldado herido sigue “luchando por su vida”.

“Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros”, señaló el mandatario republicano durante un discurso televisado.“El otro joven está luchando por su vida. Está muy mal”, dijo Trump.

Turquía

Primer viaje

El papa León XIV emprendió su gira será por Turquía y Líbano. | Foto: AFP

El papa León XIV emprendió su primer viaje desde que recibió su título. La gira será por Turquía y Líbano, dos destinos previstos para ser visitados por el anterior sumo pontífice, el fallecido Francisco, pero que toma un importante sentido de responsabilidad teniendo en cuenta los conflictos presentes en Oriente Medio.

De acuerdo con el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el periplo servirá para subrayar “el diálogo y la unidad entre cristianos, la cercanía a comunidades católicas forjadas por siglos de historia, afectadas por tragedias y tensiones, y la paz”.

Además, se conmemorará el aniversario 1.700 del primer concilio de la cristiandad, que tendrá lugar en Iznik, conocida históricamente como Nicea.

Francia

¿Inminente amenaza?

Emmanuel Macron anunció Servicio Militar | Foto: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una nueva disposición como medida preventiva en el contexto de un ataque de Rusia. Notificó que se instaurará un servicio militar voluntario durante diez meses para jóvenes de 18 y 19 años, que cumplirán misiones exclusivamente en territorios nacionales.

El plan es incorporar 3.000 jóvenes al servicio voluntario como punto de partida. La meta es triplicar esa cifra y alcanzar los 10.000 voluntarios para 2030. Sin embargo, este crecimiento futuro se ajustará según cómo evolucione la amenaza percibida.