Suscribirse

Mundo

Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

El gobierno decretó día de luto nacional el jueves y deploró el “trágico accidente”.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

3 de septiembre de 2025, 8:51 p. m.
Accidente en Lisboa
Accidente en Lisboa | Foto: AFP

El descarrilamiento este miércoles, 3 de septiembre, de un funicular que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa dejó al menos 15 muertos y 18 heridos, de los cuales cinco están en estado grave, informó un responsable de los servicios de emergencia.

Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem), quien agregó que entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa lamentó “profundamente” el accidente en un comunicado.

El gobierno decretó un día de luto nacional el jueves y deploró el “trágico accidente” que ha “provocado la irreparable pérdida de vidas humanas”, según el texto facilitado a la agencia Lusa por el gabinete del primer ministro, Luís Montenegro.

El accidente, del que todavía no se conocen los detalles, se produjo a las 18H05 locales cerca de la avenida de la Libertad cuando el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló.

Es “una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad”, declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, poco antes de que los servicios de emergencia confirmaran el primer balance de 15 muertos.

Con información de AFP...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se salvó el acuerdo que promueve las inversiones entre Colombia y Venezuela, tras su paso por la Corte Constitucional

2. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

3. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

4. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

5. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

lisboaAccidentetren

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.