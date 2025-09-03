Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

El descarrilamiento este miércoles, 3 de septiembre, de un funicular que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa dejó al menos 15 muertos y 18 heridos, de los cuales cinco están en estado grave, informó un responsable de los servicios de emergencia.

Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem), quien agregó que entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa lamentó “profundamente” el accidente en un comunicado.

El gobierno decretó un día de luto nacional el jueves y deploró el “trágico accidente” que ha “provocado la irreparable pérdida de vidas humanas”, según el texto facilitado a la agencia Lusa por el gabinete del primer ministro, Luís Montenegro.

🇵🇹‼️ | LO ÚLTIMO — El funicular Elevador da Glória, uno de los símbolos de Lisboa, descarriló dejando al menos 20 víctimas según los primeros reportes.



IMÁGENES ADICIONALESpic.twitter.com/1aU0IXO2Jj — UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2025

El accidente, del que todavía no se conocen los detalles, se produjo a las 18H05 locales cerca de la avenida de la Libertad cuando el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló.

Es “una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad”, declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, poco antes de que los servicios de emergencia confirmaran el primer balance de 15 muertos.