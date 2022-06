Video | Con una figura de cartón, mujer celebró su boda tras la ausencia de su prometido

Unas de las piezas de video que más suelen circular por los diferentes rincones de internet son aquellas que muestran fiestas y celebraciones. De hecho, hay usuarios, quienes a través de sus redes sociales, transmiten un evento en vivo para compartir a los demás cómo están vivenciando una fecha importante.

Entre las celebraciones que más aceptación tienen son las bodas, un día para conmemorar el amor y demostrar que la unión es relevante en una relación de pareja. No obstante, no siempre los matrimonios resultan ser lo mejores y en varios de ellos se generan disparates.

Es así como una pareja de los Estados Unidos se ha llevado últimamente toda la atención de los cibernautas y usuarios de la plataforma china Tik Tok, puesto que la Covid-19 sigue haciendo de las suyas y, en esta oportunidad, se entrometió en la celebración de la dupla que se dio el sí para toda la vida.

Resulta que el novio se contagió del virus pandémico y no pudo estar al lado de su prometida. Pero eso no fue un impedimento para la mujer, ya que sin problema alguno ella lo llevó a la fiesta de compromiso; con vestido blanco y una figura de cartón -casi del tamaño real de su pareja- la novia llegó a la pista de baile y se convirtió en un personaje viral.

Mientras se efectuaba la celebración, el hombre apareció a través de una pantalla tecnológica viendo cómo su prometida disfrutaba de la velada. Eso sí, él también estaba haciendo acto de presencia y el cartón en el que apareció, tenía impreso su rostro con una expresión feliz y las manos elevadas como símbolo de victoria.

El sujeto no pudo estar allí, pues tres días antes dio positivo para covid-19. Sin embargo, aplazar la boda significaba gastos extras que no eran convenientes para su futuro, por lo que, junto a su ahora esposa, llegaron a la responsable decisión de que el hombre estaría en confinamiento para evitar contagiar a sus amigos y allegados.

También, otras de las razones por la que no esperaron a que él mejorará fue debido a que, en varias ocasiones, ya habían pospuesto la celebración debido a las restricciones que hubo en momentos álgidos en los que el virus no paraba de provocar muertes en todo el mundo.

En definitiva, para no seguir dándole más vueltas al asunto, la dupla de comprometidos no dejaron vencer su amor y, al contrario, con la ayuda de uno de sus amigos, ingresó la mujer al salón de eventos y, seguidamente, la simulación de su esposo en cartón.

El fragmento audiovisual ya supera el millón de reproducciones, también tiene miles de ‘Me gusta’ y comentarios. Entre las percepciones más representativas se encuentran: “Cuando quieres la boda pero no el novio”; “¿Qué pasó con lo de la enfermedad y en la salud? 🤔”; “Nunca! Me casaría con mi esposo en mi sala de estar antes de esto”; “Habría cancelado a todos los invitados y solo tendría mi boda conmigo y mi esposo” y “¿Pero estabas con él antes de que diera positivo? No tiene sentido a menos que no lo hayas visto por un tiempo antes”, escribieron varios usuarios en Tik Tok.

A continuación, el video de la peculiar boda que últimamente está tomando fuerza en las plataformas de interacción social:

Video viral

Una pieza de video viral o tendencia es aquella que causa impacto en las audiencias. De acuerdo con el portal Tecnología fácil, la pieza audiovisual se convierte en viral si es reproducida miles de veces y se comparte en los diferentes canales de interacción social.

Al principio, muchos de los videos que se consideraron como una tendencia fueron de familias grabadas en su cotidianidad. Ahora, las redes sociales son vistas como una herramienta de trabajo, por lo que hacer que un fragmento se posicione es una buena estrategia de marketing digital.