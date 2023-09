Video: española en Sudamérica se despacha contra tienda que le cobró propina por ‘un café para llevar’

Aunque todo iba bien, la molestia de la mujer comenzó cuando se percató que en la cuenta a pagar, no solo le había sido cobrado el precio del café, sino que la barista al mando del establecimiento, había cargado a su cuenta una propina, sin que el hecho fuera consultado con ella.

La mujer advirtió además que aunque no tiene problema con pagar una propina, reconociendo que en sus años de juventud trabajó como mesera y sabe la importancia de estas para quienes se emplean en el servicio al cliente, le pareció curioso el hecho de que, además de que esta fue cargada a su factura sin previo consentimiento, está también excedía el porcentaje habitualmente sugerido del 10 %.

Sobre el particular, la mujer señala que el café adquirido originalmente costaba 3.100, pesos chilenos; no obstante, al momento de pagar la cuenta con un billete de 10.000 pesos, la dependiente solamente le regresó 6.500.

En su video, la mujer expresó que “Yo siempre doy propina, siempre, explicando que “he sido garzona desde los 11 años y sé lo que significa la propina para un garzón, por eso yo siempre doy, pero lo que me sentó mal fue (…) por qué te cobras 400 pesos si la propina se supone que es el 10 %, serían 310 pesos”, advirtiendo que lo que más le indignó fue la falta de honradez de la dependiente, y el intento de aprovecharse de ella.

La tiktoker reconoció que ella es partidaria del pago de propinas, pero condenó la forma en la que lo hicieron en el restaurante que visitó, más aún tratándose de un sitio 'para llevar' y no consultaron si están de acuerdo con el cobro. | Foto: Getty Images / Betsie Van der Meer

“¿Por qué te tengo que dar propina por servirme un café siendo que eres una cafetería y ni siquiera me estás sirviendo en la mesa?”, cuestionó la extranjera, explicando que una cosa es dar propina cuando el restaurante tiene mesas, y otra cuando la propina corresponde al servicio en mostrador.

Sin embargo, el disgusto de la mujer no paró allí, pues reconoció que no se quedó callada frente a la irregularidad, y decidió advertir la injusticia ante la encargada de la caja, quien visiblemente molesta con la extranjera ‘por no ser generosa’, accedió a entregar de mala gana el equivalente al sobrecosto cobrado ‘por derecha’.