Video | Este perro fue catalogado como “el más feliz”; esta es la razón

Nuevamente, un perro se roba todas las miradas a través de redes sociales al volverse viral en Instagram donde fue grabado de una forma poco inusual en los animales. El video tiene un origen desconocido, pero cuenta con miles de reproducciones.

Se trata de un lobo siberiano color gris claro con blanco, quien fue filmado mientras paseaba por un andén junto a la que parecer ser su dueña. Sin embargo, lo impresionante es que este peludo no camina normal como los demás perros.

Este Samoyedo recorre las ciudad dando saltos con sus patas traseras, moviendo la cabeza y cola al ritmo de la popular canción utilizada en TikTok para los videos de perros de toda clase llamada: English Bulldog love.

Ante esto, el reconocido programa de televisión de España, Zapeando, reveló este emotivo video y catálogo al animal como el perro más feliz por su peculiar forma de caminar como si fuese un humano.

¿Cómo saber que un perro tiene gripa?

Tanto en Estados Unidos como en Colombia, los perros pueden agriparse y, si no mejoran, necesitan atención veterinaria. Por ello, las autoridades piden seguir de cerca los síntomas que presenten.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés), los principales síntomas que presenta un perro son tos, secreción nasal abundante, fiebre, decaimiento, secreción ocular y descenso en el apetito. “La gravedad de la enfermedad asociada a la influenza canina en perros puede variar desde la ausencia de síntomas hasta una enfermedad grave que resulta en neumonía y, a veces, la muerte”, indicaron los CDC.

No obstante, advierten que la probabilidad de que un perro muera después de enfermarse de gripa “es muy pequeña”. Pero esto no significa que no requieran tratamiento si se agravan. También señalaron que generalmente los síntomas pueden durar entre dos y tres semanas.

Cómo saber si eres alérgico a los animales de compañía

El sistema inmunitario se encarga de defender al organismo de aquellas sustancias que pueden resultar nocivas o dañinas para el bienestar, por ejemplo virus o bacterias. Sin embargo, hay veces que identifica erróneamente estos peligros y ahí es cuando se producen las alergias.

A estas sustancias no peligrosas que activan el sistema inmunitario se les llama alergenos, entre ellos se encuentran el polvo, el polen y las proteínas que pueden encontrarse en el pelaje de los animales, entre otros. Al inhalar el alergeno el sistema inmunitario responde y produce una respuesta inflamatoria en las fosas nasales o los pulmones.

Debido a esto y según Mayo Clinic los síntomas de la alergia a los animales son muy parecidos a aquellos que produce la rinitis: estornudar y moquear. Otros síntomas pueden ser los ojos rojos, llorosos o con picazón, congestión nasal y picazón en la nariz, el paladar o la garganta.

Además, si hay contacto directo con la piel es posible que la persona genere una reacción cutánea como urticaria o picazón en la piel.

Hay algunos casos en los que la persona también puede experimentar signos de asma, esto incluye tener un silbido al respirar y presión o dolor en el pecho. Es importante monitorear los síntomas y acudir a un médico si persisten o se agravan.

Hay algunos casos en los que la persona también puede experimentar signos de asma, esto incluye tener un silbido al respirar y presión o dolor en el pecho. Es importante monitorear los síntomas y acudir a un médico si persisten o se agravan.