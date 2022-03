Video | Joven se hace viral por mostrar a su mascota disecada en el cuarto

En las redes sociales hay de todo y, con el auge de la hiperinformación, las historias y contenidos que se convierten en tendencia resaltan en cualquier plataforma donde se almacenan cientos de comentarios y reacciones.

Uno de los videos que se ha ganado la atención de los cibernautas ha sido el de una usuaria mexicana que compartió cómo se ve su perrita disecada, la cual tiene en su cuarto como si fuera un trofeo de exposición.

Desde luego, los animales se han convertido en un integrante más del hogar y al momento de su partida genera un vacío indescriptible. Es por ello que Yaritza Rico tomó la decisión de inmortalizar a su perrita y mostrarla a través de una sección llamada ‘cosas raras que tengo en mi cuarto’.

Por medio de una pieza audiovisual publicada en TikTok, la red social que amplió la duración de sus videos, Yaritza mostró el resultado de su mascota disecada luego de que le hicieran muchas preguntas en su perfil.

La cibernauta bajó a su mascota de una repisa, la puso en la cama y primero explicó que ella no le hizo el proceso, sino que un experto en la técnica de disecado fue contratado para ello. “La atornillaron y, gracias a que nos la dieron disecada, le compramos ropita, la verdad está sucia porque casi no la muevo. Nos dijeron que se le podía caer el pelito”, manifestó la joven.

Así mismo, se puede observar que la mascota inmortalizada está llena de polvo, tiene las uñas pintadas y Yaritza realiza un acercamiento con su teléfono móvil para mostrar las marcas cosidas del proceso quirúrgico al que tuvo que someterse el animal fallecido: “Sí, es de verdad, aquí está donde le cosieron, le abrieron, para sacar todas sus cosas, verdad, lo que tenía adentro -órganos-”, dijo la usuaria de TikTok, mientras recalca que los ojos no son reales, son canicas que le pusieron a la canina.

Conjuntamente, muestra que lo que compone a la perrita es un plástico: “Como ya tenemos mucho tiempo con ella, ya se está desgastando”, compartió.

Por otro lado, Yaritza Rico abrió su corazón y explicó que el animal murió casi a los 7 años, “fue un accidente y se cayó del segundo piso, se nos murió, siempre fue una perrita de casa”, apuntó la joven y, seguidamente, dio la razón por la que decidió disecarla junto a su familia.

“Lo que pasa es que ella siempre fue una perrita de casa, la cuidaba mucho y así, mi papá le tenía mucho cariño y mi papá se ponía a ver, con ella, un programa de televisión donde disecaban a las mascotas que se morían. Mi papá siempre aquí, en el cuarto, lo miraba con ella. Entonces, mi papá de cariño le decía que cuando ella falleciera la iba a disecar para tenerla inmortalizada con nosotros. O sea para que siempre estuviera con nosotros”, concluyó Rico y mostró una parte del cuerpo de su mascota fallecida que se encuentra en muy buen estado, a pesar del tiempo.

@yrtzrc Responder a @la_maliante_greasse esta empolvada porque casi no la bajo de su lugar🥺 ♬ sonido original - Yaritza Rico

El video tendencia salió a la luz hace menos de una semana y para la fecha tiene más de tres millones de reproducciones, acumula 230.000 me gusta y miles de comentarios, unos a favor y la mayoría en contra.

“En todo caso yo preferiría tener sus cenizas, no disecarlo”, “la importancia de aprender a soltar para que no pase eso”, “se me hace cruel. Debemos soltar, es como si disecara a un humano, creo que no sería bien visto. También animales merecen respeto” y “yo personalmente no podría tener alguna de mis mascotas disecadas, porque lloraría cada vez que las viera, prefiero tener el recuerdo y que descansen”, son algunas de las percepciones más relevantes que se pueden leer en la aplicación china de videos.