Video: novia dice “no” en el altar y se hace viral, las redes se desataron

En las últimas horas se ha viralizado un video en redes sociales, el cual tenía como protagonista una pareja que aparentaba estar en el momento más feliz de su relación, su matrimonio.

La novia no vio un mejor momento para rechazar su ingreso a la vida matrimonial que justo en el instante en el que el padre presente le preguntó si aceptaba a su pareja en santo matrimonio.

Respondió con un contundente “No, no acepto”, en frente de sus familiares y amigos más cercanos, dejando a todos los asistentes atónitos ante una respuesta tan tajante.

Su pareja, lógicamente, quedó en shock, a lo que simplemente pudo responder: “¿No?, ¿por qué?, ¿por qué no?”. El tensionante momento solamente se pudo romper una vez la novia tuvo un micrófono en sus manos.

Los presentes estaban ante la expectativa de la razón de una respuesta tan contundente en un momento en el que debería primar el amor y el deseo de prosperidad.

La mujer argumentó que la negativa a iniciar su vida matrimonial junto a su pareja se debía a que: “Desde la fecha en que nos íbamos a casar han venido muchos problemas. No quiero condenar a mi familia a que viva atormentada de que me pueda pasar algo por estar a tu lado y mucho menos a mis hijos”.

Novia se niega a casarse en plena ceremonia por problemas familiares https://t.co/TsYahN7bmv



Su explicación dejó boquiabiertos a todos los presentes. pic.twitter.com/Jw0w4D3lxo — RT en Español (@ActualidadRT) August 21, 2025

Este video fue producido tiempo atrás, en el año 2024, y volvió a circular en redes sociales, generando todo tipo de reacciones, algunas justificando la decisión de la mujer y otras compadeciendo al hombre.

Para algunos usuarios lo esencial era que la pareja fuera feliz, sin importar el momento en que la novia escogió para declinar su compromiso; lo básico era ser feliz por el resto de su vida.

Otros siguieron por esa misma línea, diciendo que no importaba lo que hubiera costado el matrimonio, la mejor decisión fue la negativa ante la inseguridad.

Por su parte, otros internautas expresaron comentarios a favor del novio como: “Ojalá ella se encargue de pagar todos los gastos de la boda”, refiriéndose a que, ante la negativa de la mujer, también era ella quien debía asumir los gastos de la cancelación de la celebración, según reportó Blu Radio.