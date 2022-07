Video | No se dejaron: pareja desarma y propina brutal golpiza a un ladrón en moto en Brasil

Un cámara de seguridad en Brasil grabó el instante en que un ladrón intentó robar a una pareja en horas de la noche, en el barrio de Jardim Satélite del municipio brasileño de São José dos Campos, situado en el estado de São Paulo.

Con lo que no contaba el delincuente que se movilizaba a bordo de una moto robada, es que la pareja estaba decidida a enfrentarlo.

Inicialmente, el hombre abordó a la pareja sin levantar sospecha alguna y, de un momento a otro, desenfundo un arma de fuego con la que iba intentar amedrentar a sus víctimas.

Sin dudarlo, el sujeto se abalanzó sobre el ladrón y empezó a forcejear con este hasta que logró quitarle el arma de fuego y empezó a propinarle golpes.

Luego, la mujer también intervino y empezó a atacar brutalmente al delincuente con patadas y con el casco que portaba de motociclista.

Pasaron varios segundos y la pareja que iba a ser víctima del delincuente siguió golpeándolo, hasta que finalmente empezaron a tocar en una vivienda para que, aparentemente, llamaran a la Policía y detuvieran al delincuente.

En otro caso, esta vez en Santiago de Chile, Chile, la conductora de un vehículo blanco frustró el robo que le iban a hacer su camioneta al arrollar a uno de los asaltantes y arrastrarlo unos cuantos metros por la vía al quedar prendido del capó del carro.

El hecho, que quedó registrado en video, se presentó en horas de la noche mientras los carros esperaban en un semáforo en rojo, exactamente, en la comuna La Reina, considerado uno de los sectores más populares del norte de la capital chilena, entre las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales.

Después de atropellar a los ladrones, la mujer, que al parecer iba con su hija, aceleró sin mirar atrás para evadir el robo. En ese momento, el hombre que se encontraba sobre el capo cae en el asfalto y llegan a recogerlo en un vehículo negro, en el que escapan con las manos vacías.

El suceso fue grabado por personas que pasaban por el lugar a mediados del mes de enero y la mujer pudo ser identificada como Andrea, quien le afirmó al medio Biochile que más adelante el carro habría presentado fallas, pero, afortunadamente, los ladrones ya no venían persiguiéndola.

También indicó que su reacción se debió a que uno de los hombres le apuntó con una arma de fuego, por lo que intentaba proteger a su hija, pues estaba en riesgo su vida.

Una joven de 32 años logró huir de una encerrona, cuando cerca de las 10 de la noche conducía por la comuna de La Reina.

“Yo lo tenía pensado, si algún día me pasaba esto con o sin mi hija yo iba a tratar de arrancar. Al final es la vida de ellos, o la mía. Independiente a que entregue el auto igual me pueden disparar o llevarse a mi hija. Quizá no es recomendable lo que digo”, aseguró.

Así mismo, la mujer informó que interpuso un denuncio formal, pero, aún no ha procedido, pues el robo no se concretó. Además, la reacción de la mujer fue alabada y criticada por los internautas que apreciaron el video.