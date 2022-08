Video | Un hombre dispara dentro de una pizzería en Ciudad Juárez, México

Un video se difundió rápidamente por medio de redes sociales: las imágenes son de una cámara de seguridad en la que quedó registrado el momento en el que unos sujetos agredieron a unas personas que se encontraban departiendo en una pizzería, ubicada en una plaza comercial de Ciudad Juárez, Chihuahua (México), informó el diario local Publímetro.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 11 de agosto, y en las imágenes se puede observar cómo al menos tres personas que se encontraban en el mostrador de la pizzería, tienen que tirarse al suelo ante la ráfaga de disparos que comienzan a ingresar al establecimiento público.

Tras los disparos, tres personas perdieron la vida, ya que los atacantes dispararon en cinco oportunidades. Minutos después de lo ocurrido y mediante un video, se pudo observar la llegada de las fuerzas policiales y municipales para socorrer a los heridos; sin embargo, estos ya se encontraban sin vida en el lugar de los hechos.

El hecho se registró en medio de una ola de violencia en la zona. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que Ciudad Juárez, una de las principales ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos, fue escenario este jueves, 11 de agosto, de una serie de hechos violentos que dejaron al menos 11 muertos.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente, entonces esto es lo más lamentable de este asunto”, indicó López Obrador este viernes 12 de agosto.

En un primer evento, dos presos murieron y cuatro más resultaron heridos en un motín en una prisión de la ciudad, señaló en un comunicado la fiscalía del estado de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez.

Medios locales atribuyeron la revuelta carcelaria y los atentados al cártel de Sinaloa, del otrora barón de las drogas Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, quien purga una condena a cadena perpetua en Estados Unidos.

Posteriormente, en un ataque contra una tienda de artículos comestibles fueron asesinadas dos mujeres y otra persona resultó herida. La tienda y otros dos locales más fueron además incendiados.

“Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas en este evento tan atroz contra Ciudad Juárez”, señaló en Twitter la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, indicando que autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en esta ciudad de 1,5 millones de habitantes para restablecer el orden.

Los atentados en Ciudad Juárez ocurrieron dos días después de una escalada violenta en los estados de Jalisco (oeste) y Guanajuato (centro), atribuida por el Gobierno al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos del país.

Esos hechos dejaron un presunto delincuente muerto, 16 detenidos, así como 25 comercios quemados y varios vehículos también reducidos a cenizas.

Algunos de los ataques ocurrieron en la periferia de Guadalajara, capital de Jalisco y segunda ciudad en importancia de México.

La violencia se desató luego de que militares irrumpieron en una reunión entre presuntos capos del CJNG, según el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien la oposición atribuye una actitud pasiva frente a los narcos.

Tras la escalada de este jueves, varios sectores de Ciudad Juárez lucían desiertos, algunas universidades suspendieron las clases del viernes y el gremio empresarial de Chihuahua exigió al gobierno actuar con contundencia contra el crimen organizado.

