Video viral | Mujer rubia grabó la inesperada reacción de un grupo de hombres al verla en India

“Me sentí famosa por un mes”, de esta manera Ana Lians (@ana_lians) tituló el video que subió en la red social TikTok en el que muestra el asombro de un grupo de comensales en la india al verla dentro de un restaurante.

El video tuvo lugar en un McDonald ‘s de la zona cuando Ana, quien se encontraba sentada en una de las mesas del lugar, se sorprende al ver que un grupo de jóvenes se quedan viendo por su apariencia extranjera.

“Eres rubia e intentas comerte un Mcflurry tranquila en la India”, dice la usuaria de TikTok mientras graba lo que está ocurriendo en el restaurante, mientras los hombres tímidos se quedan perplejos mirándola y no pueden contener la risa nerviosa.

Ana pudo también hablar un poco más de su experiencia dentro del lugar, respondiendo a mensajes como “miedo es lo que siento” refiriéndose a su situación con los jóvenes en el restaurante a lo que ella aseguró que en el tiempo en el que ella visitó el país, nunca sintió miedo.

“Yo pasé 22 días en la India y jamás sentí miedo, jamás me sentí insegura, jamás viví una situación incómoda con hombres o me sentí violentada en ningún momento”, aclaró la usuaria de TikTok.

Lians aseguró que la razón por la que la miraban es porque les sorprendía el hecho de ver a una persona occidental y más en una zona en la que ella se encontraba en una ciudad poco transitada por turistas. “Donde yo estaba jamás iban turistas”, dijo la joven.

La mujer de origen español duró 22 días en India y viajó para asistir a la boda de un amigo. - Foto: TikTok/@ana_lians

Sin embargo, aseguró que nunca vivió ningún tipo de acoso o violencia en su contra, así que nunca se sintió incómoda. “De verdad que nunca sentí que fuera con una mala intención y, es más, yo lo subo como algo gracioso en plan: mira cómo me miran para hacerse una foto”, aseguró.

Las reacciones al video continuaron e incluso fueron más allá. Una de las usuarias que criticó el video y le preguntó a Ana en uno de sus comentarios si era “rubia o peliteñida” a lo que ella respondió: “Yo siempre he sido rubia, nací sin pelo y luego el pelo que me salió era rubio, hasta los 15 años he tenido el pelo rubio claro y luego se me oscureció”.

La mujer registró su aventura a través de la red social TikTok donde pudo mostrar la cultura típica en la India. - Foto: TikTok/@ana_lians

La mujer, de origen español, cuenta en la red social como fue el shock cultural durante 22 días en los que permaneció en la India calificando esta aventura como uno de los viajes “más increíbles” de su vida.

El viaje lo hizo para asistir a la boda de uno de sus amigos y de paso asistir también a la boda de la hermana de él. Ana aprovechó para conocer la cultura y los lugares más emblemáticos en el norte de India, así como para conocer a los familiares de los huéspedes.

En los videos que Ana publicó en la red social se puede ver la comida típica que consumió durante su estadía en el país con platos típicos con arroz, lentejas y pan, haciendo alusión a lo picante de cada uno de los platos.

@ana_lians como se puede encontrar en la red social TikTok, también tuvo la oportunidad de compartir su experiencia en la tan esperada boda, motivo por el cual visitó India y mostró los rituales que se realizan previo al día del matrimonio con canciones que entonan las mujeres cercanas a la futura esposa.

Ana también mostró los bailes típicos y la comida tradicional que se prepara para este tipo de eventos que se llevan a cabo hasta en 2 días seguidos, finalizando con la ceremonia oficial y el baile de los novios.