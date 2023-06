Viral: joven se durmió en pleno bus y quedó aterrada con lo que le pasó: “no he llorado, estoy en shock”

El transporte público es una opción recurrente para múltiples personas cuando se dirigen a sus lugares de trabajo, residencias y otros destinos. La comparación de precios con un servicio privado y su ‘agilidad’ (si se tiene en cuenta los trancones que se enfrentan en países como Colombia) le convierten en una de las principales alternativas.

Sin embargo, los aspectos positivos no están exentos de experiencias menos ‘agradables’ que pueden llevar a repensar si continuar o no apelando a los buse, por ejemplo. Los factores que median en ellos son numerosos, pero difieren también del país, e incluyen: demasiado tumulto, largas esperas o el riesgo de ser blanco para los ‘dueños de lo ajeno’.

Son múltiples las experiencias que se pueden generar en el transporte público. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Hinterhaus Productions

Sobre este último punto, en el caso de Colombia, la Secretaría Distrital de Seguridad dio cuenta a comienzos de año cómo el transporte público seguía siendo escenario de hechos delictivos. Al cierre de noviembre de 2022, el hurto a viajeros en TransMilenio aumentó 135,5 % hasta llegar a 6.733 casos, casi 4.000 más que en el mismo lapso de 2021.

En otros casos, las vivencias están permeadas por choques entre pasajeros y, sobre esos, también son ‘innumerables’ los detonantes. Estos incluyen (entre otros), la disputa por una silla, alta ‘algarabía’ y en situaciones más extremas, el acoso.

La experiencia de una ‘tiktoker’ en bus

A través de TikTok una mujer en España reconoció que, con frecuencia, se queda dormida en muchas partes como los buses; pero uno de sus más reciente viajes le dejó un recuerdo que podría permanecer presente por largo rato. La joven, identificada en esa red como @carolynnna, contó cómo un menor de edad le ‘amargó’ el día.

El episodio ocurrió hace menos de una semana en España. - Foto: Fotograma / 00:11 / Tiktok @carolynnna

“Un niño me acaba de cortar el pelo en el bus. O sea, yo tengo muchísima facilidad para quedarme dormida en cualquier lado. Fui al gimnasio y hacer algunos recados (...). De repente, tenía atrás a un niño y una madre, oía que ella le daba un golpe a su hijo y se salieron del bus corriendo. No he llorado ni nada, estoy como en shock”, dijo la influencer.

@carolynnna Escuchame como es de fuerte? Y la señora que no dice nada???? En fin siganme y a veriguen el final de esta triste historia ig/: carolynmoura ♬ Elevator Music - Bohoman

Al llegar a casa mostró el resultado de la ‘broma’ que sufrió en el bus, pues el niño había tomado un mechón desde casi la mitad de largo. Luego, la española se fue a la peluquería para intentar subsanar el daño causado.

“No me queda de otra”

“A ver si me solucionan este problemón. Sé que de fe no se vive, pero es que no me queda de otra” y hasta bromeó al negarse a tener hijos en un futuro, luego de esa experiencia. En un video posterior enseñó el resultado tras ir al salón de belleza y reconoció que, pese a tomar lo sucedido con humor, le sorprendió el actuar de la mamá del menor.

@carolynnna Si llega a ser mi hijo le falta españa pa correr jajajajaja ♬ Storytelling - Adriel

La europea reiteró que aquella señora había tomado al niño y emprendido, cuanto antes, su ‘huida’. Para varios internautas lo desconcertante fue qué hacía un pequeño con tijeras en el transporte público. Otros apoyaron la reacción de @carolynnna, al tomarse con ‘gracia’ esa experiencia y haber ‘pasado la página’.

La española logró 'resarcir' la broma que le hicieron en el bus. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Mladen_Kostic

“No hay mal que por bien no venga, nos toca pensar así”, “La madre es quien debería pedir perdón en el momento y hacer que su hijo se disculpe. Mal hecho”, “Hay que tomárselo con humor”, “Cosas malas que solo a una persona en un millón le pasa”.

Unos más confesaron que, en su lugar, hubiesen tomado medidas más radicales. “Yo te juro que me dedicaría a coger ese bus todos los santos días a la misma hora hasta encontrarlos”, “Dios me libre de esos momentos porque no creo que tenga esa paciencia”.