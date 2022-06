¿Viruela del mono se puede transmitir sexualmente? OMS investigará un caso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado al tanto de una enfermedad inusual catalogada como la viruela del mono, que ha estado tomando relevancia durante las últimas semanas y es familiar con el virus de la viruela, puesto que su diagnóstico es similar.

Hace poco, el organismo mundial confirmó que hay más de 1.600 casos con esta complicación en todo el mundo. Ahora, recientemente, la responsable de la viruela del mono en la Oficina Regional para Europa, Catherine Smallwood, dio a conocer que el cuerpo científico está en la investigación sobre si esta enfermedad puede ser transmitida sexualmente, tras encontrar el virus en el líquido seminal de un paciente.

Científicos del Instituto Spallanzani (Italia) detallaron que a principios de esta semana se encontraron partículas del virus de la viruela del mono en el semen de varios sujetos. Asimismo, los investigadores hallaron que una de las muestras analizadas sugería que el virus concentrado en el líquido seminal tendría la capacidad de infectar a otras personas, incluso podría replicarse.

Este miércoles, 15 de junio, Smallwood apareció en una rueda de prensa y expresó que los hallazgos se encuentran en una etapa de investigación inicial. Por el momento, como lo ha venido mencionando el director de la OMS en Europa, Hans Henri P. Kluge, y la directora del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), Andrea Ammon, el contacto físico estrecho sigue siendo la principal vía de transmisión de este virus.

“Es importante tener en cuenta que, aunque hay varias formas de transmisión de la viruela del mono, hay que priorizar la más frecuente: por contacto directo y cercano. Tenemos que concienciar sobre cómo se transmite el virus principalmente, y es a través del contacto directo y cercano, incluyendo las actividades sexuales”, explicó Ammon, mientras hizo énfasis en que la población en general no debería descuidar otras formas “menos probables y no tan frecuentes” de transmisión.

En adición, Kluge dijo que luego de que los pacientes son identificados con el virus, se prosigue a determinar la incidencia de sus síntomas y entran en un periodo de aislamiento. Además, “hay que identificar a los contactos cercanos de los casos y ayudarles a que se autocontrolen durante 21 días para detectar cualquier signo temprano de viruela del mono, como la fiebre”, agregó el alto funcionario del área de la salud.

En ese orden de ideas, la directora del ECDC afirmó que, como se sabe, el contacto físico es la primera causa de contraer el virus, así que la tarea ahora es la de centrarse en los modos más frecuentes de transmisión, como la sexual.

Para concluir, los dos expertos indican que las recomendaciones dadas por las mencionadas instituciones de salud son que si una persona contrae el virus de la viruela del mono, debe abstenerse a tener relaciones sexuales. Por su parte, para aquellas que tienen sospecha o son potenciales de riesgo de contagio deben hacer uso del condón.

Todo esto porque aún no se sabe si realmente el virus se puede transmitir sexualmente. “No sabemos si puede ser transmitido sexualmente, simplemente no lo sabemos”, precisó Andrea Ammon.

La viruela del mono es la nueva enfermedad que tiene en alerta a la OMS. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, los organismos de salud son enfáticos al recalcar que se ha rechazado la idea de que la viruela del mono se puede transmitir por aerosoles como la covid-19.

“Son muy diferentes. No se transmite por vía respiratoria de la misma forma. ¿Esto significa que no puede ocurrir en absoluto? No. Pero ahora mismo la transmisión depende mucho del contacto físico, cercano y prolongado, incluidas las actividades sexuales. Eso es lo que está promoviendo la transmisión entre humanos en este momento”, apuntó la OMS y el ECDC.

Síntomas del virus

De acuerdo con datos consignados en el Manual MSD, los signos de la viruela del mono son similares a los de la viruela convencional: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, fatiga extrema y, a diferencia de la viruela, ganglios linfáticos inflamados y prominentes.

Luego de uno a tres días de que la fiebre aparece en el paciente, aparece una erupción en diferentes partes del cuerpo. Primero suele comenzar en la cara, después en el resto del organismo como extremidades superiores e inferiores, incluyendo las palmas de las manos y las plantas de los pies.

*Con información de Europa Press.