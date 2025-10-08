Vladimir Padrino asegura que Estados Unidos planea “asesinatos selectivos” y un ataque militar en Venezuela

En medio de la tensión creciente entre Caracas y Washington, el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, aseguró que Estados Unidos estaría preparando operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano, entre ellas “asesinatos selectivos”, sabotajes a infraestructuras críticas e incursiones de fuerzas especiales.

Durante una declaración transmitida por la televisión estatal venezolana, Padrino advirtió que las maniobras militares estadounidenses en el Caribe podrían transformarse pronto en una ofensiva terrestre.

#ÚLTIMAHORA Vladimir Padrino López advierte sobre posibles ataques de EE.UU. con drones o fuerzas especiales para ejecutar "asesinatos selectivos" https://t.co/BfcYU7Ebsm pic.twitter.com/zqenNIDzhc — Monitoreamos (@monitoreamos) October 8, 2025

“No solamente desde una agresión militar desde el mar Caribe, a través de una campaña aérea, de sus unidades de superficie, drones o bloqueos navales, sino también mediante la introducción de fuerzas especiales para cometer acciones disruptivas dentro del territorio nacional”, afirmó.

Según el ministro, los supuestos ataques incluirían “sabotajes al sistema eléctrico, al suministro de gas, a las vías de distribución de alimentos y asesinatos selectivos”. “Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa”, insistió el jefe de la cartera de Defensa, sin presentar pruebas que sustenten sus acusaciones.

Vladimir Padrino López volvió a denunciar las acciones de Estados Unidos. | Foto: Anadolu via Getty Images

El pronunciamiento de Padrino se produjo horas después de que los estados La Guaira y Carabobo amanecieran bajo un despliegue militar como parte de la llamada Operación Independencia 200, anunciada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ambos dirigentes aseguran que el país se mantiene en “alerta activa” frente a una amenaza inminente del “imperialismo norteamericano”.

El discurso del ministro se da en un contexto marcado por la creciente militarización del territorio venezolano y el deterioro de los canales diplomáticos entre Caracas y Washington. Según reveló The New York Times, la administración Trump habría ordenado recientemente congelar las conversaciones diplomáticas con el régimen chavista, lo que Caracas interpreta como una antesala de acciones más agresivas.

Padrino advirtió que el gobierno venezolano “no subestima al enemigo” y que las Fuerzas Armadas están listas para responder “en cualquier frente”. “Nos quieren intimidar con su presencia en el Caribe, pero no lo van a lograr. Venezuela está organizada, preparada y en resistencia permanente”, declaró.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. | Foto: AFP

El ministro también sugirió que Estados Unidos intenta promover un cambio de régimen mediante tácticas híbridas, entre ellas operaciones psicológicas, campañas de desinformación y ciberataques, mientras la presencia de buques y aeronaves estadounidenses cerca de las costas venezolanas continúa generando alarma en el gobierno de Maduro.