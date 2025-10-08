Suscribirse

Mundo

Vladimir Padrino asegura que Estados Unidos planea “asesinatos selectivos” y un ataque militar en Venezuela

El ministro de Defensa del régimen de Maduro advirtió de una posible operación militar terrestre o de ataques con drones.

Redacción Mundo
8 de octubre de 2025, 9:28 p. m.
Vladimir Padrino y Donald Trump
Vladimir Padrino y Donald Trump | Foto: Getty Images Y AFP

En medio de la tensión creciente entre Caracas y Washington, el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, aseguró que Estados Unidos estaría preparando operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano, entre ellas “asesinatos selectivos”, sabotajes a infraestructuras críticas e incursiones de fuerzas especiales.

Durante una declaración transmitida por la televisión estatal venezolana, Padrino advirtió que las maniobras militares estadounidenses en el Caribe podrían transformarse pronto en una ofensiva terrestre.

Contexto: “El propio entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas”: María Corina Machado

“No solamente desde una agresión militar desde el mar Caribe, a través de una campaña aérea, de sus unidades de superficie, drones o bloqueos navales, sino también mediante la introducción de fuerzas especiales para cometer acciones disruptivas dentro del territorio nacional”, afirmó.

Según el ministro, los supuestos ataques incluirían “sabotajes al sistema eléctrico, al suministro de gas, a las vías de distribución de alimentos y asesinatos selectivos”. “Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa”, insistió el jefe de la cartera de Defensa, sin presentar pruebas que sustenten sus acusaciones.

Vladimir Padrino Lopez
Vladimir Padrino López volvió a denunciar las acciones de Estados Unidos. | Foto: Anadolu via Getty Images

El pronunciamiento de Padrino se produjo horas después de que los estados La Guaira y Carabobo amanecieran bajo un despliegue militar como parte de la llamada Operación Independencia 200, anunciada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ambos dirigentes aseguran que el país se mantiene en “alerta activa” frente a una amenaza inminente del “imperialismo norteamericano”.

El discurso del ministro se da en un contexto marcado por la creciente militarización del territorio venezolano y el deterioro de los canales diplomáticos entre Caracas y Washington. Según reveló The New York Times, la administración Trump habría ordenado recientemente congelar las conversaciones diplomáticas con el régimen chavista, lo que Caracas interpreta como una antesala de acciones más agresivas.

Contexto: EE. UU. cancela acuerdos diplomáticos con Venezuela: se abre la puerta para movimientos militares

Padrino advirtió que el gobierno venezolano “no subestima al enemigo” y que las Fuerzas Armadas están listas para responder “en cualquier frente”. “Nos quieren intimidar con su presencia en el Caribe, pero no lo van a lograr. Venezuela está organizada, preparada y en resistencia permanente”, declaró.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), conversa con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, durante una ceremonia en la base militar de Fuerte Tiuna dentro de la inauguración presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. Maduro, en el poder desde 2013, prestó juramento para un tercer mandato. a pesar de una protesta mundial que provocó que miles de personas protestaran la víspera de la ceremonia. (Foto de Juan BARRETO/AFP)
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. | Foto: AFP

El ministro también sugirió que Estados Unidos intenta promover un cambio de régimen mediante tácticas híbridas, entre ellas operaciones psicológicas, campañas de desinformación y ciberataques, mientras la presencia de buques y aeronaves estadounidenses cerca de las costas venezolanas continúa generando alarma en el gobierno de Maduro.

Contexto: Trump “ha perdido la paciencia”: analistas hablan de una operación directa contra Nicolás Maduro

Maduro, que enfrenta sanciones internacionales y una creciente presión diplomática, ha insistido en que la presencia militar estadounidense en el Caribe tiene como verdadero propósito “derrocar al gobierno legítimo de Venezuela”. En sus recientes discursos, el dictador ha descrito las maniobras de Washington como un “asedio militar” y ha llamado a sus seguidores a mantener “una movilización cívico-militar permanente”.

