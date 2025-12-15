El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria sufrirá un cambio en la lista de productos que se pueden comprar con sus beneficios en Florida.

Los productos que se eliminarían de la lista serían los productos considerados “comida chatarra”, entre los cuales se pueden mencionar las bebidas azucaradas, dulces y postres.

En una carta enviada al gobernador, Ron DeSantis, se hizo la formalización de la aprobación, en la que el estado podría modificar la definición de alimentos se pueden comprar con el beneficio del SNAP, según información del Clarín.

Esta medida regirá a partir del primero de enero del 2026. Con esto se busca promover una alimentación saludable entre las personas que hacen uso de los beneficios del SNAP, contribuyendo de igual manera a mejorar los hábitos de consumo.

Entre los alimentos que no se podrán comprar con los beneficios del SNAP están las bebidas azucaradas | Foto: Getty Images

Actualmente, el SNAP permite la compra de casi cualquier alimento, exceptuando bebidas alcohólicas, tabaco y comidas como pollos asados, sándwiches calientes en la sección delicatessen, también comidas de restaurantes.

El Servicio de Alimentos y Nutrición mencionó que “valora la voluntad del estado de probar enfoques innovadores para apoyar opciones saludables y resultados saludables para servir mejor a los participantes de SNAP".

Este tipo de medidas también se da en consonancia a la perspectiva del presidente Donald Trump, mismo que ha mencionado que los estados deben aprobar estas iniciativas haciendo parte de “Make America Healthy Again”.

De acuerdo con cifras del Centro de Control de las Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos (CDC), aproximadamente el 40,3 % de los adultos eran obesos entre 2021 y 2023, y el 9,4 % de los adultos tenían obesidad severa en el mismo periodo mencionado.

La Asociación Americana de Diabetes menciona que cerca de 38,4 millones de estadounidenses tienen diabetes, posicionándose esta enfermedad como la octava causa principal de muerte en los Estados Unidos.

La medida de restricción hacia ciertos alimentos también podría ayudar a reducir los índices de enfermedades asociadas a estos productos en el futuro.

La medida también ayudaría a mejorar la salud de los beneficiarios. | Foto: Getty Images

Según informa el Clarín, el Departamento de Agricultura había otorgado exenciones similares a estados como Nebraska, Indiana, Arkansas, Idaho, Utah, Iowa y se sumarían ahora Florida, Colorado, Virginia Occidental, Luisiana, Oklahoma y Texas.