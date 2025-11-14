Una combinación de lluvia helada, aguanieve y nieve ligera está generando alarmas en el noreste de los Estados Unidos.

Según un informe publicado por Newsweek, cerca de un millón de personas podrían enfrentar condiciones de viaje peligrosas este fin de semana, debido al fenómeno de congelamiento Freezing rain.

¿En qué consiste el fenómeno de congelamiento que vivirá Estados Unidos durante el fin de semana?

Un sistema de baja presión, descrita como un clipper rápido que se origina en Canadá, avanzará rápidamente por el noreste desde el sábado por la tarde hasta la madrugada del domingo. Esto traerá una mezcla invernal de lluvia helada, aguanieve y nieve a regiones densamente transitadas.

La National Weather Service (NWS) explicó que el mayor riesgo de congelamiento ocurrirá durante la noche del sábado, cuando las superficies ya están frías y las precipitaciones líquidas comienzan a congelarse.

Por lo anterior, se ha emitido un pronóstico del clima peligroso y se invita a los automovilistas a tener precaución, puesto que las condiciones resbaladizas del terreno puede afectar los viajes, incluso, interrumpirlos.

Gotas de lluvia que se congelan al instante dejan el pavimento como cristal, elevando el riesgo de accidentes durante el episodio de lluvias heladas. | Foto: Getty Images

Estados que estarán más afectados e impactos previstos

Las condiciones de lluvias y frío serán severas en algunas partes de Estados Unidos, y en especial en lugares como de Nueva York, Vermont, New Hampshire y el oeste de Maine, en donde las temperaturas pueden oscilar entre los 1 y 5 °C (30s en grados F) durante el fin de semana.

El impacto climático en los principales corredores viales podría afectar a alrededor de un millón de personas que piensan desplazarse durante estos días, debido a que las condiciones para viajar pueden volverse peligrosas.

“Lo más probable es que los viajes resbaladizos se realicen desde el noreste de Nueva York a través de Vermont, el centro y el norte de New Hampshire y el oeste de Maine desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana, debido a una mezcla invernal de nieve, aguanieve y lluvia helada”, dijo el informe de AccuWeather.

El impacto en la zona será de gran importancia, ya que varios aspectos se verán afectados, como por ejemplo:

Afectación en el tráfico : con un millón de personas en zonas bajo advertencia, se anticipan demoras, carreteras resbaladizas y posiblemente cierres temporales de tramos.

: con un millón de personas en zonas bajo advertencia, se anticipan demoras, carreteras resbaladizas y posiblemente cierres temporales de tramos. Transporte público y aéreo : puertos de entrada, autopistas interestatales y rutas rurales podrían ver accidentes o interrupciones.

: puertos de entrada, autopistas interestatales y rutas rurales podrían ver accidentes o interrupciones. Infraestructura : Aunque no se espera que la acumulación de hielo sea suficiente para causar apagones importantes en esta fase, el riesgo aumenta si se produce una mayor acumulación.

: Aunque no se espera que la acumulación de hielo sea suficiente para causar apagones importantes en esta fase, el riesgo aumenta si se produce una mayor acumulación. Cambio de tipo de precipitación: lo que empieza como lluvia helada podría convertirse en nieve a medida que desciende la temperatura, lo que sumará complicaciones.

Aunque la tormenta no promete ser histórica en términos de acumulación de nieve, el fenómeno de la lluvia helada, por su capacidad de congelar superficies, hace que el riesgo sea elevado.