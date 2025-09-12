Suscribirse

Charlie Kirk: el gobernador de Utah pide radical condena para el asesino del activista político

Las autoridades pidieron ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero del sospechoso del atentado.

Redacción Mundo
12 de septiembre de 2025, 3:27 a. m.
NEW YORK, NY, UNITED STATES - 2019/03/31: Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, at the National Council of Young Israel Gala in New York City. (Photo by Michael Brochstein/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Charlie Kirk, fallecido activista político. | Foto: LightRocket via Getty Images

El gobernador republicano Spencer Cox prometió buscar la pena de muerte por el asesinato del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, y pidió a los miembros del público que ayuden en la búsqueda del sospechoso del hecho, que ya dura más de 24 horas desde el atentado.

La declaración se produjo durante una conferencia de prensa celebrada el jueves por la noche. Inicialmente, estaba programada para más temprano ese mismo día, pero se retrasó a última hora debido a la rápida evolución del caso. “Debido a la rápida evolución de nuestra investigación, la suspenderemos”, anunció el Departamento de Seguridad Pública de Utah por correo electrónico.

Contexto: EN VIVO | Asesinato de Charlie Kirk: FBI divulga las primeras imágenes de sospechoso del ataque y Turning Point presenta declaración oficial

La conferencia de prensa comenzó unos veinte minutos después de la hora de inicio programada de las 7:30 pm hora local, y los funcionarios compartieron un video del sospechoso mientras corría desde su percha y finalmente trepaba por el borde del techo del edificio, colgándose del costado antes de saltar al suelo.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 04: Utah Gov. Spencer Cox participates in a discussion on bipartisanship at the National Press Club on September 04, 2025 in Washington, DC. Cos was joined with Maryland Gov. Wes Moore to speak about reaching across party lines and the need to end divisive rhetoric. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
Spencer Cox, gobernador de Utah. | Foto: Getty Images

Pidieron al público que revisara las prendas identificables del sospechoso con la esperanza de ayudar a las autoridades en su intento de encontrar al responsable del asesinato de Kirk. También anunciaron que ya habían entrevistado a más de 200 personas y recibido miles de pistas del público, más de las que habían visto en cualquier caso desde el atentado con bombas en la Maratón de Boston de 2013.

El DPS (Departamento de Seguridad Pública) solicitó información digital y videos a cualquiera que pudiera tener imágenes del incidente del miércoles y se comprometió a capturar al responsable. Fue allí cuando el gobernador Spencer Cox también prometió que el estado planeaba solicitar la pena de muerte una vez que el sospechoso fuera detenido y juzgado por la justicia.

Contexto: ¿Quién fue Charlie Kirk? El líder conservador y aliado de Trump que recibió un disparo en Utah

Los investigadores comenzaron la búsqueda momentos después del tiroteo fatal ocurrido el miércoles durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah. El jueves por la tarde se hicieron públicas las fotos de una persona de interés en el caso.

Charlie Kirk
Se conocieron más detalles del asesinato de Charlie Kirk. | Foto: AFP

Las fotos mostraban a un hombre con una camiseta con la bandera estadounidense, gafas de sol y un sombrero. Las autoridades afirmaron creer que se había integrado bien en la institución universitaria y que probablemente tenía la misma edad que algunos de los presentes en el evento de Kirk. El FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares a cualquiera que pudiera proporcionar información que condujera al arresto del tirador.

Contexto: Trump acusa a la “izquierda radical” de haber incitado el asesinato del activista Charlie Kirk en EE. UU.

“Se cree que el tiroteo fue un ataque dirigido. Se cree que el tirador disparó desde la azotea de un edificio hacia el lugar del evento público en el patio estudiantil”, declaró el Departamento de Seguridad Pública de Utah en un comunicado previo a la conferencia de prensa. “No se pueden proporcionar más aclaraciones para proteger la integridad de nuestra investigación”, manifestó.

