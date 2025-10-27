Suscribirse

Estados Unidos

¿Cómo adaptar el cuerpo al cambio de horario de invierno? Desde el 2 de noviembre, reloj se atrasará una hora en casi todo EE. UU.

El cambio de horario también produce modificaciones en el ritmo circadiano del cuerpo humano.

Redacción Mundo
27 de octubre de 2025, 3:20 p. m.
El cambio de horario en Estados Unidos es una práctica que ocurre dos veces al año y que genera tanto expectativa como debates sobre su utilidad y relevancia.

El cambio de horario se acerca en 48 de los 50 estados que componen EE. UU., adaptando las horas del reloj a la duración de los días en el invierno, cuando se recibe menos luz solar que la primavera y el verano.

Así, desde las 2:00 a. m. del próximo 2 de noviembre los relojes se atrasarán una hora, lo que para muchos significará, al menos, 60 minutos más de sueño o descanso en la madrugada antes de que empiecen las labores del día.

El horario de verano cambiará el reloj en todo el país
Los relojes se ajustan conforme a las leyes establecidas.

Bajo esta premisa, puede que el cuerpo se sienta raro al concebir que su rutina se atrasará o adelantará por el tiempo que se marca en los relojes, aunque realmente en esta época del año el sistema biológico ya ha sufrido cambios por la ausencia del sol.

¿Qué ocurre en el cuerpo cuando hay cambio de horario?

La modificación no solo se dará en los relojes, sino que el cuerpo tendrá que adaptarse a más de tres meses de frío y días cortos, lo que puede alterar el sueño, el descanso y el ritmo cardiaco.

Contexto: Cambio de horario en EE. UU.: conozca los estados donde no será modificado para evitar confusiones

La fatiga, irritabilidad y dificultades de concentración podrían aparecer por unos días mientras los órganos y procesos internos se adaptan a la nueva rutina.

x
El cambio en el ritmo del sueño puede producir estrés y se suelen afectar las actividades diarias.

El cerebro tiene un reloj maestro que se activa con la exposición a la luz solar y la oscuridad. Este ritmo circadiano dura 24 horas y determina cuándo da sueño y cuándo se está más alerta.

Según especialistas de salud, la dificultad que representa conciliar el sueño o despertarse a la hora habitual genera estrés e incluso irritabilidad.

Jamie Zeitzer, codirector del Centro de Ciencias del Sueño y Circadianas de Stanford, afirma para Associated Press que “la mejor manera de pensarlo es como si el reloj central fuera un director de orquesta y cada uno de los órganos fuera un instrumento diferente”, aseveró.

¿Qué hacer para mitigar el impacto del cambio de hora?

Los expertos sugieren que se debe mantener rutinas estables, es decir, que los horarios para acostarse y levantarse sean lo más constantes posible.

Con la proximidad del segundo domingo de marzo, los ciudadanos estadounidenses se preparan para adelantar sus relojes una hora, marcando el inicio del horario de verano.
Cada año, millones de personas en Estados Unidos ajustan sus relojes según el cambio de horario, siguiendo una tradición que se remonta a décadas atrás.

Procure exponerse a la luz natural a primera hora de la mañana para gestionar el proceso de adaptación del cuerpo. Igualmente, limite las siestas largas a lo largo del día para garantizar un buen sueño durante la noche.

Contexto: Cambio de hora en Florida 2025: todo lo que debe saber sobre cuándo y cuánto atrasar el reloj

Evite el consumo de cafeína, sobre todo en la tarde. Además. Puede optar por tomar bebidas relajantes.

Recuerde que el cambio puede ralentizar su ritmo diario. Durante estos momentos, opte por realizar tareas suaves o hacer actividades como leer, caminar o ver películas.

