Crisis en los medios estadounidenses: The Washington Post cierra departamentos y hace despidos masivos

Se estima que un tercio de los colaboradores se verían afectados en esta coyuntura.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

5 de febrero de 2026, 12:33 a. m.
The Washington Post inició cerrando el departamento de deportes
The Washington Post inició cerrando el departamento de deportes Foto: Getty

Los principales medios de comunicación de Estados Unidos atraviesan días difíciles. En esta ocasión, fue el turno de The Washington Post, que este miércoles, 4 de febrero, anunció despidos masivos en lo que el propio diario calificó como una “reestructuración significativa”.

Sin previo aviso, las directivas del medio le pidieron a una parte de sus colaboradores que se quedara en casa. The Washington Post aseguró que el medio no está llegando a su fin; un portavoz del medio declaró a Fox News: “Washington Post está tomando hoy una serie de medidas difíciles, pero decisivas para nuestro futuro, lo que supone una reestructuración significativa en toda la empresa”.

El portavoz anónimo añadió: “Estas medidas están diseñadas para fortalecer nuestra posición y enfocarnos en ofrecer el periodismo distintivo que distingue a The (Washington) Post y, sobre todo, conectar con nuestros clientes”.

The Washington Post le pertenece a Jeff Bezos. Foto: Bloomberg via Getty Images

Sin embargo, Fox News reveló que una fuente anónima declaró: “Este es el fin de la institución. Han perdido la confianza de la sala de redacción”.

El editor ejecutivo Matt Murray fue el encargado de enviar una nota al personal de la sala de redacción, en la que explicó: “(...) La compañía está tomando medidas hoy para colocar a The Washington Post en una base más sólida y posicionarnos mejor en esta era rápidamente cambiante de nuevas tecnologías y hábitos de usuario en evolución”.

Donald Trump arremete contra el cuarto poder: califica de “corrupto” al ‘New York Times’

Fuentes periodísticas afectadas

Según la nota de Murray a los periodistas, difundida por Fox News, se asegura que “casi todos los departamentos de noticias” se verán afectados.

Al reconocer que la sección deportiva llegó a su fin en el medio, el portavoz aseguró que solamente se cubrirán las noticias que involucren a esta fuente cuando represente un “fenómeno cultural”.

Así mismo, la carta señalada comunicó: “En el futuro inmediato, nos concentraremos en áreas que demuestren autoridad, distinción e impacto, y que conecten con los lectores: política, asuntos nacionales, personas, poder y tendencias”.

Y aseguró que las fuerzas se concentrarán en “la ciencia, la salud, la medicina, la tecnología, el clima y los negocios”.

Tras la visita de Jeff Bezos al ‘Washington Post’, empiezan los despidos
Sally Buzbee de AP es la nueva editora ejecutiva de The Washington Post
Matt Murray dio la noticia en el medio. Foto: AFP

El medio reenfocará su visión a crear un nuevo periodismo: “Periodismo que empodera a las personas para actuar, desde consejos hasta bienestar; investigaciones reveladoras; y lo que capta la atención en la cultura, en línea y en la vida cotidiana”.

The Washington Post ha reportado pérdidas económicas en los últimos años y, pese a los recortes presupuestales ya anunciados, las medidas no han sido suficientes para revertir la situación. Por ahora, la decisión del diario busca encaminar su recuperación financiera y operativa. Según fuentes citadas por Fox News, en las próximas horas se anunciaría una manifestación en redes sociales bajo la etiqueta #SaveThePost.

