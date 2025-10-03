Suscribirse

Estados Unidos

EE. UU. arremete contra Petro y el Acuerdo de Paz en el Consejo de Seguridad de la ONU: “La violencia de los grupos armados nos preocupa”

Estados Unidos criticó el proceso de paz y la gestión de Gustavo Petro en materia de seguridad.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

3 de octubre de 2025, 8:35 p. m.
El discurso de Petro en la ONU deja a Colombia en una posición incierta frente a Estados Unidos, su principal socio comercial.
La representación de Estados Unidos arremetió contra la gestión de Petro y la perpetuación de la violencia en Colombia. | Foto: Generada con IA

En la mañana del viernes 3 de octubre, se presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en cual se presentaron cifras y el desarrollo del proceso de paz en el país cafetero.

En dicha sesión, Mike Waltz, representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas, arremetió contra el mandatario y la aplicación de los acuerdos de La Habana.

x
Walz profirió fuertes críticas al Acuerdo de Paz con las FARC. | Foto: Getty Images

Waltz sostuvo que la misión “lamentablemente, con el tiempo, el mandato de la misión se ha ampliado para reflejar prioridades políticas excesivas, como la justicia transicional y el apoyo a las minorías étnicas”.

El Gobierno de Colombia actual continúa con la polarización y socava el progreso para lograr una paz sostenida. Las políticas en el ámbito de la seguridad y la paz son irresponsables”, enfatizó el representante.

Contexto: Fabio Arias, presidente de la CUT, salió en defensa de Petro ante su discurso en la ONU y se despachó contra Trump

“No se planifica, no se presupuesta, no hay coordinación con el Gobierno, lo cual ha llevado a una mayor inestabilidad y a la violencia en el país”, dijo el estadounidense.

También sostuvo que les preocupa la violencia de los grupos armados y le pidió a Colombia que controle los ataques de grupos narcoterroristas, criticando la perspectiva en las negociaciones sobre la paz total.

Además, insistió en que EE. UU. revisa de cerca el mandato del Consejo de Seguridad, que en el mes de noviembre deberá pronunciarse para saber si continuará el respaldo, que debe ser votado por Rusia, China, Francia y Reino Unido, junto con los estadounidenses.

El informe de la ONU

Por su parte, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, le agradeció por su esfuerzo y la implementación del acuerdo, pero aseguró que "las limitaciones fiscales actuales tienen consecuencias para la financiación de la paz".

x
El funcionario es el encargado de la Misión de la ONU para el Acuerdo de Paz desde septiembre de 2025. | Foto: Pacific Press/LightRocket via Ge

Jenca argumenta que “el país más bien está entrando en una etapa delicada que plantea retos adicionales. Las elecciones nacionales de próxima celebración están incrementando las tensiones políticas y la polarización”.

Contexto: Gustavo Petro reta a Estados Unidos: cinco explosivas frases contra Donald Trump en la ONU

Además, afirmó que se reunió con las partes implicadas en la ejecución del proceso, y le agradeció al país por su compromiso con la paz.

La defensa de Colombia

Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, le solicitó a Estados Unidos que no se entrometiera en la política interna de Colombia.

Leonor Zalabata, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, declaró que “Colombia reitera su plena disposición para continuar cooperando de manera articulada con la misión, cuya presencia sigue siendo esencial en particular en los territorios más afectados por el conflicto”.

x
La líder indígena arhuaca es embajadora de Colombia en la Organización de Naciones Unidas | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Este Gobierno lo asume con responsabilidad histórica y con plena determinación de avanzar en su implementación integral. Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, hemos impulsado acciones estructurales que dan cuenta de avances concretos", agregó.

Contexto: Polémico pedido de Gustavo Petro tras retiro de visa a Estados Unidos: “La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”

El cruce de posturas se da en medio de un momento donde las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington están tensas debido a los cruces de Petro con Trump y sus posiciones sobre el conflicto en Gaza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sean ‘Diddy’ Combs, condenado a 4 años de prisión por cargos de prostitución

2. Trump reaviva la batalla: la Corte Suprema decidirá el futuro del derecho a portar armas en Hawái

3. Dodgers confirma la situación con Shohei Ohtani: esta será su posición en el siguiente partido

4. TransMilenio anuncia novedades en su operación para el concierto de Luis Alfonso; conozca las rutas que se dispondrán para el evento

5. Gustavo Petro advirtió que EE. UU. desarmó la seguridad de la Casa de Nariño: “No nos importa si lo matan”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAcuerdo de Paz ColombiaONUGustavo PetroConsejo de Seguridad de la ONU

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.