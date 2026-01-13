Estados Unidos

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Un proyecto de ley en EE. UU. busca liberar las autopistas de los límites de velocidad.

13 de enero de 2026
Tramo rural de la Interestatal 8 en Arizona, uno de los posibles escenarios para el experimento de carreteras sin límites de velocidad.

El Congreso estadounidense debate un polémico proyecto que podría eliminar los límites de velocidad en las carreteras del país, generando preocupación entre expertos en seguridad vial y entusiasmo entre conductores que sueñan con manejar sin restricciones.

En medio de un paisaje legislativo cada vez más polarizado sobre cómo gestionar el tránsito en Estados Unidos, legisladores en Arizona han planteado una propuesta que podría cambiar dramáticamente la forma en que se conduce en las carreteras rurales del país.

La llamada Reasonable and Prudent Interstate Driving (RAPID) Act, o Acta de Conducción Razonable y Prudente, plantea eliminar los límites de velocidad en ciertos tramos de autopistas interestatales.

Este es un experimento que algunos han apodado el “American Autobahn”, como lo registra un artículo de Newsweek.

El proyecto, introducido por el representante estatal Nick Kupper, miembro republicano de la Cámara de Representantes de Arizona, permitiría establecer límites de hasta 80 millas por hora (aproximadamente 128 km/h) en carreteras rurales.

Además, daría poder al Departamento de Transporte del estado para eliminar por completo los límites de velocidad durante el día en tramos específicos que cumplan criterios de seguridad y ubicación.

El proyecto incluso contempla un piloto de al menos un año en la Interestatal 8, entre Casa Grande y Yuma, para evaluar si la eliminación de los límites afecta las tasas de choque.

Algunos entusiastas de la conducción ven en esta idea una forma de devolver libertad y responsabilidad a los conductores.

Argumentan que en zonas de bajo tráfico y con carreteras bien mantenidas, los automovilistas pueden autorregular su velocidad de manera segura, tal como ocurre en ciertos tramos de la autopista alemana Autobahn.

Consideraciones para tener en cuenta antes de viajar en carretera
Legisladores de Arizona analizan un proyecto que permitiría conducir sin límite de velocidad en ciertas autopistas rurales Foto: Getty Images

Críticas y preocupaciones de seguridad

A pesar del entusiasmo de algunos, expertos en seguridad vial y grupos defensores de políticas de tránsito responsable han expresado fuertes reservas.

El principal argumento es que los límites de velocidad no son únicamente una restricción, sino una herramienta probada para reducir choques graves y muertes en carretera.

Por eso, eliminar esos límites puede incrementar la severidad de los accidentes si los conductores exceden la velocidad adecuada para las condiciones, incluso en tramos rurales.

Estudios previos de políticas similares sugieren que la velocidad es un factor crítico en la gravedad de los choques, y que cada incremento de 1 mph en la velocidad promedio puede aumentar la probabilidad y severidad de accidentes.

Además, algunos analistas señalan que el éxito de tramos sin límites en países europeos —como Alemania— depende de factores que no necesariamente se replican en EE. UU., como rigor en la formación de conductores, cultura vial diferente y diseño específico de autopistas.

Las condiciones meteorológicas y las diferencias en densidad de tráfico también complican un traslado directo de ese modelo a las autopistas americanas.

El proyecto todavía debe pasar por el proceso legislativo completo en Arizona, incluyendo debates, posibles enmiendas y votaciones en comité antes de llegar al pleno legislativo estatal.

Si se aprueba y el piloto se implementa, los resultados de ese experimento podrían influir en debates similares en otras jurisdicciones, como se registra en The Drive.

