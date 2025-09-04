Estados Unidos
EE. UU. restringirá visas a centroamericanos por vínculos con China: “No permitiremos que desestabilice la región”
El gobierno de Estados Unidos ha publicado una serie de restricciones de visado y advertencias de revocaciones del documento legal.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva restricción de visas que esta vez afecta a los ciudadanos de países centroamericanos.
De acuerdo con el comunicado del organismo gubernamental, a cargo del secretario de Estado Marco Rubio, se le revocarán las visas a las personas que “actúen intencionadamente en nombre del Partido Comunista Chino (PPC)”, en una medida que también afectaría a sus familiares directos.
Un comunicado del departamento, publicado este jueves 4 de septiembre, argumenta la medida al asegurar que el país norteamericano “está decidido a contrarrestar la influencia corrupta de China en América Central y a detener sus intentos de subvertir el Estado de derecho”.
Y se especificó que la decisión reafirma “el compromiso del presidente (Donald) Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional”.
La orden del departamento indica que las personas que residen en Centro América y que, desde sus países de origen, actúen deliberadamente a favor del partido comunista para dirigir, financiar o facilitar actividades que socaven el Estado de derecho en la región, enfrentarán la revocación de sus documentos legales de viaje a Estados Unidos.
El secretario Rubio no brindó detalles ni nombres de a quién afectaría la medida.
“Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos centroamericanos que colaboren intencionadamente con el PCC en América Central y desestabilicen nuestro hemisferio“, se lee en el documento oficial publicado en la página oficial de la agencia del gobierno.
“Continuamos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la protección y la seguridad de nuestra región“, finaliza.
Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca, disminuir la presencia de China en el continente americano ha estado entre las primeras preocupaciones del gobierno, por lo que esta medida se suma a los esfuerzos para presionar a la administración de la nación asiática.
El anuncio se da la misma semana que el gobierno de China propuso un programa de Gobernanza Global, con el cual pretende financiar a naciones pobres de Centro América. A este, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se sumó de inmediato.
Ortega sentenció, el pasado 2 de septiembre, que el plan de China brindará fondos a la salud, a la educación, al desarrollo económico y a la ayuda militar. Por lo que el mandatario calificó la propuesta como un gesto “totalmente solidario y sin condiciones” por parte del presidente chino Xi Jinping.