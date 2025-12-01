En video quedó cómo un paramédico en Estados Unidos se convierte en héroe tras salvar a una niña de 7 años en medio de un incendio

Una conmovedora acción heroica se presentó en Los Ángeles, California, cuando un hombre salvó a una niña de 7 años que estaba atrapada en un casa afectada por un incendio que se incrementaba.

La noche del Día de Acción de Gracias, el pasado 27 de noviembre, las llamas empezaron a consumir unos árboles adjuntos a una propiedad ubicada en East Hollywood, un suburbio angelino.

🇺🇸 Off-duty paramedic rescues a 7-year-old girl from a burning home in Los Angeles, #California (KTLA 5)



Richard Recinos was seen jumping into action in East Hollywood while driving home from his family’s Thanksgiving dinner. Recinos says he spotted 7-year-old Savannah pic.twitter.com/Pc5JZi225P — Adam Kruś (@adam_krus) December 1, 2025

El resplandor que se desprendía de las llamas alertaron a Richard Recinos, un paramédico fuera de servicio que se dirigía de regreso a su casa después de la cena del Thanksgiving Day, indican medios locales.

El reloj marcaba alrededor de las 11:00 p. m., hora local de California, cuando se dio cuenta de la situación sobre el 4700 de W. Oakwood Avenue.

Así bien, sin percatarse de si había bomberos atendiendo la emergencia, Recinos pudo darse cuenta que Savannah, una niña de 7 años, estaba sobre un Porche mientras el incendio avanzaba.

El hombre inmediatamente acudió al rescate de la niña con éxito, alzándola para trasladarla unos metros lejos de la casa, donde la recibió un vecino de la zona atento a la situación.

Los reportes sostienen que el cuerpo de bomberos llegó para poner a salvo a la familia y evitar una tragedia humana, que afortunadamente solo causó daños materiales.

El héroe de la jornada del Día de Acción de Gracias

Recinos, de origen latino, le dijo a medios locales que “Considerando las circunstancias, vi la oportunidad de tomarla y salir rápidamente, y todo salió bien".

El hombre se tomó una foto con la niña que salvó en medio de sus acciones heroicas. | Foto: Red social X: API

Además, aseguró que fue una decisión instantánea y que lo volvería a hacer, causando admiración en la comunidad.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés), comunicó en redes sociales que los daños por el fuego se limitaron al exterior de la casa dúplex, además de la destrucción del auto de la familia, que estaba estacionado en el exterior.

Así bien, la vivienda quedó apta para su habitabilidad y no se reportaron más personas heridas.

Sin embargo, Savannah sufrió quemaduras leves en sus pies, pero fue atendida de forma oportuna en un hospital cercano y se encuentra en buen estado de salud.