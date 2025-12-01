Suscribirse

EStados Unidos

En video quedó cómo un paramédico en Estados Unidos se convierte en héroe tras salvar a una niña de 7 años en medio de un incendio

La menor sufrió quemaduras en sus pies y un auto fue consumido por la llamas.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 3:22 p. m.
x
Un paramédico salvó a una niña de 7 años que se encontraba sobre un carro mientras que un incendio consumían dos árboles al frente de la vivienda. | Foto: Red social X: API

Una conmovedora acción heroica se presentó en Los Ángeles, California, cuando un hombre salvó a una niña de 7 años que estaba atrapada en un casa afectada por un incendio que se incrementaba.

Contexto: Consternación en EE. UU. por tiroteo que dejó 4 muertos, 3 de ellos niños, y 11 heridos en una fiesta infantil de California

La noche del Día de Acción de Gracias, el pasado 27 de noviembre, las llamas empezaron a consumir unos árboles adjuntos a una propiedad ubicada en East Hollywood, un suburbio angelino.

El resplandor que se desprendía de las llamas alertaron a Richard Recinos, un paramédico fuera de servicio que se dirigía de regreso a su casa después de la cena del Thanksgiving Day, indican medios locales.

El reloj marcaba alrededor de las 11:00 p. m., hora local de California, cuando se dio cuenta de la situación sobre el 4700 de W. Oakwood Avenue.

Así bien, sin percatarse de si había bomberos atendiendo la emergencia, Recinos pudo darse cuenta que Savannah, una niña de 7 años, estaba sobre un Porche mientras el incendio avanzaba.

El hombre inmediatamente acudió al rescate de la niña con éxito, alzándola para trasladarla unos metros lejos de la casa, donde la recibió un vecino de la zona atento a la situación.

Los reportes sostienen que el cuerpo de bomberos llegó para poner a salvo a la familia y evitar una tragedia humana, que afortunadamente solo causó daños materiales.

El héroe de la jornada del Día de Acción de Gracias

Recinos, de origen latino, le dijo a medios locales que “Considerando las circunstancias, vi la oportunidad de tomarla y salir rápidamente, y todo salió bien".

x
El hombre se tomó una foto con la niña que salvó en medio de sus acciones heroicas. | Foto: Red social X: API

Además, aseguró que fue una decisión instantánea y que lo volvería a hacer, causando admiración en la comunidad.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés), comunicó en redes sociales que los daños por el fuego se limitaron al exterior de la casa dúplex, además de la destrucción del auto de la familia, que estaba estacionado en el exterior.

Contexto: Avanza incendio en Napa County: más de 2.600 hectáreas afectadas y evacuaciones en la región vinícola de California

Así bien, la vivienda quedó apta para su habitabilidad y no se reportaron más personas heridas.

Sin embargo, Savannah sufrió quemaduras leves en sus pies, pero fue atendida de forma oportuna en un hospital cercano y se encuentra en buen estado de salud.

Por su parte, el paramédico sostuvo que su deseo es convertirse en bombero, por lo que su heroica acción ha fortalecido dicha convicción.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desmantelan en Cali dos bandas que secuestraban conductores de plataformas y cobraban ‘peajes’ a barrios enteros

2. “Hubo un pacto criminal”: la Fiscalía aseguró que los exministros Bonilla y Velasco se “concertaron para cometer delitos”

3. Así fue la presunta “compra de congresistas” por parte de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

4. Hace nada jugó con Luis Díaz y llegaría a River Plate como reemplazo de Miguel Borja: llamativo negocio

5. Rafa Taibo reveló el lugar con mayor actividad paranormal en Colombia; no es Armero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosIncendioLos Ángeles HéroesCalifornia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.