La tranquilidad del complejo Walt Disney World se vio interrumpida esta semana por una tragedia. Una mujer fue hallada muerta en el interior del Disney’s Contemporary Resort, uno de los hoteles más emblemáticos del parque temático, ubicado a pocos pasos del Magic Kingdom.

Las autoridades del Condado de Orange descartaron la participación de terceros o cualquier incidente relacionado con el monorraíl que atraviesa el edificio.

El caso, que ya ha sido ampliamente difundido por medios como People, Entertainment Weekly y Click Orlando, ha generado conmoción entre visitantes y empleados del resort.

Hallazgo y primeras versiones

El martes 14 de octubre de 2025, poco antes de las 6:40 p. m. hora local, agentes del condado de Orange (Florida) respondieron a un reporte de un cuerpo en los alrededores del Contemporary Resort, uno de los hoteles del complejo Walt Disney World, cerca del parque Magic Kingdom.

Según han informado las autoridades, todavía el caso está siendo investigado.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Orange dictaminó que la causa de muerte fue por múltiples heridas por impacto contundente (“multiple blunt impact injuries”).

No se encontraron indicios de participación de terceros ni de que la víctima hubiese sido atropellada por el monorraíl del hotel.

La extraña muerte de una mujer en el complejo hotelero ha conmocionado a Esta dos Unidos | Foto: Getty Images

¿Quién era la víctima?

La víctima ha sido identificada como Summer Equitz, una mujer de 31 años originaria de Naperville, Illinois.

Según el New York Post, Equitz fue reportada como desaparecida en su ciudad natal y, en redes sociales, un familiar afirmó que había viajado a Florida sin informar a nadie.

Summer era conocida por su profunda admiración a Disney. En publicaciones anteriores, se le vio participando en eventos relacionados con la marca y reconociendo su preferencia por Beauty and the Beast como su espectáculo favorito.

La identificación fue realizada por la Oficina del Médico Forense y confirmada por el sheriff del condado. La familia fue notificada del fallecimiento antes de la difusión pública de la información por parte de los medios.

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange y la Oficina del Médico Forense aseguraron que la investigación sigue en curso y que se mantendrá la confidencialidad sobre los detalles personales y judiciales involucrados hasta nuevo aviso.

Hasta ahora, la investigación apunta a que no hubo indicios de violencia externa ni accionar criminal.

La identidad, contexto personal y circunstancias elevan las preguntas sobre bienestar psicológico y la presión simbólica de espacios de alta expectación emocional.