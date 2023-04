Florida: acusan a un hombre de proxenetismo en Coral Gables

Este martes, 18 de abril, la Policía de Coral Gables arrestó a un hombre de 31 años bajo acusaciones de que estaba protituyendo a una mujer en un hotel de la ciudad.

Según el informe del arresto del sospechoso, los detectives asignados a la Fuerza de Tarea contra la Trata de Personas de la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade, la Sección de Investigaciones Especiales de Coral Gables y la Policía local trabajaron juntos en una operación encubierta llamada “Pit Crew” para identificar a las víctimas de la trata de personas.

La Policía dijo que un detective encontró un anuncio en un sitio web que se sabe que tiene anuncios que son fachadas para la prostitución y las víctimas de la trata de personas.

Según el informe, el detective arregló una “cita de salida” enviando un mensaje de texto al número de teléfono que figura en el anuncio.

Luego fue a un hotel no revelado en Ponce De Leon Boulevard en Coral Gables y se encontró con una mujer, luego identificada como Glendy Oliva-González, de 30 años, en el área del vestíbulo.

La Policía dijo que la mujer, que llegó en un Cadillac SUV negro conducido por Armando Oliva-González, de 31 años, accedió a tener relaciones sexuales con el detective encubierto por $300 dólares.

El oficial encubierto luego hizo una señal de derribo y Glendy Oliva-González fue detenida, dijeron las autoridades.

Armando Oliva-González fue detenido antes que ella por el “equipo externo de derribo”. Ambos fueron arrestados y llevados a la cárcel.

Este último enfrenta cargos de obtener ganancias de la prostitución y dirigir a otro a un lugar de prostitución. No quedó claro de inmediato qué cargos enfrenta Glendy Oliva-González.

A pesar de compartir el mismo apellido, la Policía no confirmó si los dos están relacionados. La investigación sigue en curso y se espera su sentencia final en los próximos días.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluidos tres niños de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit dijo que fue una “disputa por una entrega de domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod la cual estalló en violencia con al menos 30 disparos poco antes de las 9 p. m. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia era: “demasiadas armas y demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.