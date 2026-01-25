Estados Unidos

Global Entry: así funciona el pase rápido que acelera su entrada a EE. UU.

El programa federal de EE. UU. sigue vigente y permite a viajeros de bajo riesgo ingresar más rápido, sin largas filas ni trámites extensos.

Margarita Briceño Delgado

25 de enero de 2026, 8:09 p. m.
El programa Global Entry permite a viajeros preaprobados completar el control migratorio en minutos al llegar a aeropuertos de Estados Unidos. Foto: Composición Semana/ Getty Images/Instagram @ milesaddict

Global Entry es un programa oficial del gobierno de Estados Unidos que permite a viajeros previamente aprobados acelerar su entrada al país.

De esta forma se evitan largas filas en los controles migratorios.

La iniciativa continúa plenamente vigente en la actualidad y se consolida como una de las principales herramientas para agilizar la entrada a EE. UU. en aeropuertos internacionales.

¿Cómo funciona hoy el programa Global Entry?

Administrado por U.S. Customs and Border Protection (CBP), Global Entry, forma parte de los llamados Trusted Traveler Programs.

Está diseñado para personas consideradas de bajo riesgo desde el punto de vista migratorio y de seguridad.

Quienes obtienen la aprobación pueden utilizar quioscos automáticos o la aplicación oficial del programa al llegar a Estados Unidos, lo que reduce significativamente el tiempo de inspección frente a los controles tradicionales con un oficial.

El proceso de admisión no es automático. Requiere una solicitud en línea, el pago de una tarifa no reembolsable, una verificación exhaustiva de antecedentes y una entrevista presencial con autoridades migratorias estadounidenses.

Una vez aprobado, el beneficio tiene una vigencia de cinco años y permite ingresar por la mayoría de los principales aeropuertos internacionales del país.

Según el CBP, Global Entry continúa operativo y actualizado, con mejoras tecnológicas orientadas a hacer más fluido el control fronterizo.

El trámite oficial para solicitar Global Entry se hace directamente a través del sitio del gobierno de Estados Unidos, administrado por la U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Dentro de su plataforma de programas de viajeros confiables (Trusted Traveler Programs). Allí puede crear una cuenta, completar la solicitud, pagar la tarifa y luego hacer el seguimiento de tu proceso.

Además, la membresía incluye el acceso a TSA PreCheck, lo que agiliza también los controles de seguridad en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, un valor agregado que ha incrementado el interés de viajeros frecuentes.

¿Quiénes pueden utilizar Global Entry y qué tener en cuenta?

El programa está disponible para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y ciudadanos de países que mantienen acuerdos específicos con Estados Unidos, entre ellos Colombia, Argentina, Brasil, México, Alemania, India y Corea del Sur, entre otros.

La elegibilidad depende de cumplir criterios estrictos, como no tener antecedentes penales ni infracciones migratorias previas, condiciones que son evaluadas caso por caso por el CBP.

Global Entry es individual y no extensible a acompañantes: cada viajero, incluidos los menores de edad, debe contar con su propia aprobación para utilizar los carriles rápidos.

Las autoridades migratorias recuerdan además que pertenecer al programa no sustituye los requisitos legales de entrada al país, como pasaporte vigente, visa o autorización electrónica según corresponda.

A un paso del viaje sin visa: el país latino que podría sumarse a Chile y entrar a EE. UU. sin visado

En un contexto de altos flujos migratorios y controles reforzados en las fronteras, Global Entry se mantiene como una herramienta clave para viajeros frecuentes que buscan previsibilidad y rapidez al ingresar a Estados Unidos.

No hay que olvidar que su aprobación está sujeta a controles estrictos y permanentes.

Noticias Destacadas