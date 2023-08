“Grabándome para mi futuro funeral”: modelo venezolana, Ariana Viera, muere a los 26 años

Accidente

“No todo me resulta fácil”: SEMANA habló con Kairan Quazi, niño genio de 14 años, empleado en SpaceX

Contexto: “No todo me resulta fácil”: SEMANA habló con Kairan Quazi, niño genio de 14 años, empleado en SpaceX

La persona más cercana

El padre de la joven, quien vive en Perú, no pudo viajar al funeral, dado que aunque solicitó una visa humanitaria para poder ingresar a los Estados Unidos y acompañar a su familia tras esta pérdida, no la recibió a tiempo: “Lamentablemente, su papá no está aquí para decir lo mismo que digo yo porque la amamos desde el día uno”, dijo su madre.