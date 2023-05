Hay un colombiano que hace música para producciones de Marvel y para la vicepresidenta Kamala Harris, ¿de quién se trata?

Con más de 15 años trabajando como músico y productor a nivel nacional e internacional, el compositor y pianista de la banda The Mills, Diego Cáceres, más conocido como Dizee, llegó a la industria de la producción audiovisual de Estados Unidos para hacer historia.

El artista nacional fue elegido para componer la música original y el diseño de sonido de un cortometraje animado de Marvel Comics sobre los X-Men.

Cáceres fue contactado por Lucy Animation, un estudio de animación que realiza proyectos para clientes como Marvel, Cartoon Network y Nickelodeon en Estados Unidos.

Nickelodeon es un canal que produce series infantiles - Foto: Getty Images / NurPhoto

Junto a ellos, se convirtió en el primer colombiano en componer música original para esta importante franquicia estadounidense y cuyo trabajo lo realizó desde su estudio DC Audio en Colombia.

Trabajó también para la vicepresidente Kamala Harris

Diego también ha demostrado su talento en el ámbito de la política internacional. Así quedó demostrado durante 2019 cuando laboró como productor de audio y músico para una de las piezas de campaña de la actual vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris.

Trabajó para la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris. - Foto: REUTERS

“El trabajo con Kamala Harris se realizó a través del asesor y productor audiovisual de campañas políticas Colin Rogero, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando realicé participaciones en campañas políticas en Colombia y al ver mi trabajo, me invitó a trabajar en campañas políticas de Estados Unidos”, afirmó el artista colombiano.

Además, estuvo presente en las campañas del gobierno australiano, componiendo la cancion Check it before you chuck it que promovía el reciclaje en este país.

Recientemente, se hizo con el galardón a Mejor Diseño Sonoro en los Premios India Catalina 2023 por su trabajo realizado al interior de la serie La Sinfonía de los Bichos Raros, categoría que se premió por primera vez en Colombia y que destacó la calidad en el sonido que se hace en el país.

Diego Cáceres se llevó un premio India Catalina en 2023 - Foto: Prensa Diego Cáceres

Más colombianos que triunfan en la industria audiovisual de Estados Unidos

Andrea Muñoz es una actriz colombiana que despertó todo tipo de reacciones en los espectadores internacionales con su debut en Hollywood. La artista, radicada hace cinco años en Los Ángeles, Estados Unidos, tuvo una participación en la cinta Bullet Train, proyecto protagonizado por Brad Pitt y Bad Bunny.

Andrea Muñoz interpreta a la señora Wolf, en la nueva cinta Bullet Train, que llega hoy a todas las salas de cine del país. - Foto: Foto: AFP

La colombiana concedió una entrevista a RCN Radio, donde quiso hablar de su llegada a la pantalla grande y el debut que vivió con esta producción cinematográfica. La caleña reveló que su carrera profesional no dio los frutos que esperaba, por lo que se lanzó al agua y decidió estudiar actuación en Estados Unidos, exactamente en la Escuela de Cine de Nueva York.

“Siempre me gustó el cine. En el colegio y la universidad hice teatro y finalmente dije no soy nadie en Colombia, no soy nadie en Los Ángeles; así que pedí un préstamo en el Icetex y viajé a Estados Unidos a estudiar actuación en la Escuela de Cine de Nueva York”, dijo Muñoz en el diálogo con el medio nacional.

Andrea Muñoz - Foto tomada de Instagram @andreamuñozhy - Foto: Instagram @andreamuñozhy

“En agosto de 2020 llegó la audición para este personaje, cuando vi que en el elenco estaba Brad Pitt dije ‘no voy a quedar, pero me presento con la intención de que la directora de casting me conozca’, y bueno, al mes me llamaron. Creería que se presentaron unas 200 personas para este personaje”, relató la caleña en la entrevista.

La actriz colombiana señaló que conoció a Pitt durante las grabaciones en el marco de la pandemia de la covid-19, esperando compartir con otros talentos de Hollywood.